Argentina vs Uruguay: previa, predicciones y alineaciones

Argentina y Uruguay protagonizarán una nueva edición del clásico del Río de la Plata este viernes 13 de noviembre en la Bombonera, en el primero de los dos amistosos internacionales de la fecha FIFA de noviembre. Ya sin Lionel Messi, quien puso punto final a su etapa con el seleccionado el último 6 de octubre, se abre formalmente la etapa de la renovación.

La Albiceleste viene de una fecha FIFA perfecta tras perder la final del Mundial ante España: goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba, 7-0 a Burkina Faso en el Monumental y cerró con el 3-0 a Benín en el adiós del capitán. Con Scaloni cada vez más cerca de renovar su contrato, la primera lista de la era post-Messi trajo novedades: vuelve Emiliano “Dibu” Martínez, que se recupera de una fractura de mandíbula, y aparecen caras nuevas como Aaron Anselmino y Mariano Troilo. En cambio, quedaron afuera Cristian Romero y Lautaro Martínez, ambos lesionados, además de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Uruguay, por su parte, también se encuentra en plena transición. Tras quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial y la salida de Marcelo Bielsa, la Celeste quedó en manos de Diego Forlán, técnico de la Sub-20, que asumió de manera interina por lo menos hasta marzo, cuando la AUF elija nuevas autoridades. Viene de perder con Japón por 3-1 y de golear tanto a Corea del Sur (4-1) como a India (6-1).

A continuación, toda la información sobre este gran clásico rioplatense.

Pronóstico SI

Más allá de ser un amistoso, el clásico siempre se juega al 100% y ambos quieren quedarse con los tres puntos. El último antecedente en la Bombonera fue para la Celeste, que buscará repetir en el mismo escenario. Ahora sin Messi, el equipo de Scaloni intentará mostrar que la renovación tiene bases sólidas, con Julián Álvarez como referencia y un Nico Paz cada vez más importante.

Se espera un partido intenso y friccionado, en el que la mayor jerarquía colectiva del local debería imponerse.

Pronóstico: Argentina 2-1 Uruguay

¿A qué hora se juega el Argentina vs Uruguay?

Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Estadio: La Bombonera (Estadio Alberto J. Armando)

Fecha: viernes 13 de noviembre

Hora: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP (sábado 14)

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Uruguay (últimos cinco partidos)

Argentina : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Uruguay: 1

Último partido entre ambos: 21/03/2025 - Uruguay 0-1 Argentina - Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026, Fecha 13

Uruguay v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

Últimos 5 partidos

Argentina Uruguay Argentina 3-0 Benín 06/10/26 India 1-6 Uruguay 06/10/26 Argentina 7-0 Burkina Faso 03/10/26 Corea del Sur 1-4 Uruguay 28/09/26 Argentina 4-0 Bolivia 30/09/26 Japón 3-1 Uruguay 24/09/26 España 1-0 Argentina 19/07/26 Uruguay 0-1 España 26/06/26 Argentina 2-1 Inglaterra 15/07/26 Uruguay 2-2 Cabo Verde 21/06/26

¿Cómo ver el Argentina vs Uruguay por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ViX México Sin transmisión España Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias de Argentina

La gran incógnita es el Dibu Martínez. El arquero sufrió una fractura de mandíbula a mediados de octubre con el Chelsea, pero Scaloni lo incluyó igual en la lista. No está claro si será titular o si el entrenador preferirá cuidarlo. Las opciones son Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán.

En el resto de la lista, Scaloni combinó a referentes como Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez con jugadores que buscan ganarse un lugar, como Anselmino, Troilo, Máximo Perrone, Valentín Barco, Paz, Matías Soulé, Prestianni y Santiago Castro.

Posible alineación de Argentina (4-3-3): Rulli; Molina, Anselmino, Lisandro Martínez, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, Nico Paz; Prestianni, Julián Álvarez, Almada.

Argentina v Benin - International Friendly | Marcos Brindicci/GettyImages

Últimas noticias de Uruguay

La gran noticia es el regreso de Valverde. El del Real Madrid se recuperó de una molestia muscular y viene de marcar el gol del triunfo contra AEK en Atenas. También vuelven figuras como Ronald Araujo, José María Giménez, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez. Entre las sorpresas aparecen el arquero Sebastián Jaume, único convocado del fútbol local, y el delantero del Philadelphia Union, Bruno Damiani.

En la gira por Asia, Forlán le dio un partido a cada arquero (Santiago Mele, Cristopher Fiermarín y Thiago Cardozo), y el técnico destacó especialmente el rendimiento del equipo ante Corea del Sur. Después del clásico, Uruguay recibirá a República Dominicana el martes 17 en Maldonado.

South Korea v Uruguay - International Friendly | Chung Sung-Jun/GettyImages

Posible alineación de Uruguay (4-2-3-1): Fiermarín; Ronald Araujo, Giménez, Barboza, Olivera; Valverde, Bentancur; De la Cruz, De Arrascaeta, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.

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