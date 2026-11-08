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Sports Illustrated

Así quedaron los playoffs de la MLS 2026: todos los cruces y fechas rumbo a la final

El Nashville y el Vancouver quedaron primeros de sus respectivas conferencias
Sofia Lucena|
MLS
MLS | Maddie Meyer/GettyImages

Todo llega a su fin y la temporada regular de la MLS no está exenta. Después de una última fecha que terminó de definir las posiciones de las dos conferencias, quedaron establecidos los cruces de los playoffs que determinarán al campeón del fútbol estadounidense. El Nashville y el Vancouver Whitecaps son los primeros del Este y el Oeste, respectivamente, y el Inter Miami buscará defender su título con Lionel Messi a la cabeza.

Las Garzas quedaron en el segundo lugar de la Conferencia Este con 60 puntos, luego de empatar 3-3 contra el Charlotte. El capitán, por su parte, cerró la fase regular con 26 goles y se ganó su segundo Botín de Oro consecutivo. Ahora, los de Florida van a tener que ganarle al Columbus Crew en la primera ronda para seguir con el sueño de levantar la MLS Cup.

El Nashville fue el mejor equipo de la clasificación general con 77 puntos y ganó la Supporters' Shield.

Todos los cruces de los playoffs de la MLS 2026

Los siete primeros equipos de cada conferencia obtuvieron su clasificación a la primera ronda, que se disputará al mejor de tres partidos. Los clubes que terminaron en las posiciones ocho y nueve deberán jugar previamente el Wild Card, una eliminatoria a partido único.

Conferencia Este

Instancia

Partido

Wild Card

Orlando City vs. FC Cincinnati

Primera ronda

Nashville SC vs ganador del Wild Card

Primera ronda

Inter Miami vs Columbus Crew

Primera ronda

New England Revolution vs Philadelphia Union

Primera ronda

Chicago Fire vs Charlotte FC

Conferencia Oeste

Instancia

Partido

Wild Card

Seattle Sounders vs Real Salt Lake

Primera ronda

Vancouver Whitecaps vs ganador del Wild Card

Primera ronda

FC Dallas vs Portland Timbers

Primera ronda

St. Louis City vs LAFC

Primera ronda

San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo

Cuándo se juegan los playoffs de la MLS 2026

La postemporada comenzará el 18 y 19 de noviembre con los partidos de Wild Card. Después, los equipos clasificados disputarán la primera ronda entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre.

Fechas

Instancia

18 y 19 de noviembre

Wild Card

20 al 24 de noviembre

Primeros partidos de la primera ronda

27 y 28 de noviembre

Segundos partidos de la primera ronda

1 y 2 de diciembre

Terceros partidos, en caso de ser necesarios

5 y 6 de diciembre

Semifinales de conferencia

11 y 12 de diciembre

Finales de conferencia

18 de diciembre

MLS Cup 2026

En esa primera ronda, el equipo mejor clasificado jugará el primer encuentro como local y también el tercero, si la serie necesita un desempate. No se usa marcador global, por lo que cada partido tendrá un ganador.

Desde las semifinales, las eliminatorias van a ser a partido único, con localía para el club mejor ubicado durante la fase regular. La misma regla se aplicará en la MLS Cup, que coronará al campeón el viernes 18 de diciembre.

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Published | Modified
Sofía Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.