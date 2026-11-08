Así quedaron los playoffs de la MLS 2026: todos los cruces y fechas rumbo a la final
Todo llega a su fin y la temporada regular de la MLS no está exenta. Después de una última fecha que terminó de definir las posiciones de las dos conferencias, quedaron establecidos los cruces de los playoffs que determinarán al campeón del fútbol estadounidense. El Nashville y el Vancouver Whitecaps son los primeros del Este y el Oeste, respectivamente, y el Inter Miami buscará defender su título con Lionel Messi a la cabeza.
Las Garzas quedaron en el segundo lugar de la Conferencia Este con 60 puntos, luego de empatar 3-3 contra el Charlotte. El capitán, por su parte, cerró la fase regular con 26 goles y se ganó su segundo Botín de Oro consecutivo. Ahora, los de Florida van a tener que ganarle al Columbus Crew en la primera ronda para seguir con el sueño de levantar la MLS Cup.
El Nashville fue el mejor equipo de la clasificación general con 77 puntos y ganó la Supporters' Shield.
Todos los cruces de los playoffs de la MLS 2026
Los siete primeros equipos de cada conferencia obtuvieron su clasificación a la primera ronda, que se disputará al mejor de tres partidos. Los clubes que terminaron en las posiciones ocho y nueve deberán jugar previamente el Wild Card, una eliminatoria a partido único.
Conferencia Este
Instancia
Partido
Wild Card
Orlando City vs. FC Cincinnati
Primera ronda
Nashville SC vs ganador del Wild Card
Primera ronda
Inter Miami vs Columbus Crew
Primera ronda
New England Revolution vs Philadelphia Union
Primera ronda
Chicago Fire vs Charlotte FC
Conferencia Oeste
Instancia
Partido
Wild Card
Seattle Sounders vs Real Salt Lake
Primera ronda
Vancouver Whitecaps vs ganador del Wild Card
Primera ronda
FC Dallas vs Portland Timbers
Primera ronda
St. Louis City vs LAFC
Primera ronda
San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo
Cuándo se juegan los playoffs de la MLS 2026
La postemporada comenzará el 18 y 19 de noviembre con los partidos de Wild Card. Después, los equipos clasificados disputarán la primera ronda entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre.
Fechas
Instancia
18 y 19 de noviembre
Wild Card
20 al 24 de noviembre
Primeros partidos de la primera ronda
27 y 28 de noviembre
Segundos partidos de la primera ronda
1 y 2 de diciembre
Terceros partidos, en caso de ser necesarios
5 y 6 de diciembre
Semifinales de conferencia
11 y 12 de diciembre
Finales de conferencia
18 de diciembre
MLS Cup 2026
En esa primera ronda, el equipo mejor clasificado jugará el primer encuentro como local y también el tercero, si la serie necesita un desempate. No se usa marcador global, por lo que cada partido tendrá un ganador.
Desde las semifinales, las eliminatorias van a ser a partido único, con localía para el club mejor ubicado durante la fase regular. La misma regla se aplicará en la MLS Cup, que coronará al campeón el viernes 18 de diciembre.
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.