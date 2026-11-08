Todo llega a su fin y la temporada regular de la MLS no está exenta. Después de una última fecha que terminó de definir las posiciones de las dos conferencias, quedaron establecidos los cruces de los playoffs que determinarán al campeón del fútbol estadounidense. El Nashville y el Vancouver Whitecaps son los primeros del Este y el Oeste, respectivamente, y el Inter Miami buscará defender su título con Lionel Messi a la cabeza.

Las Garzas quedaron en el segundo lugar de la Conferencia Este con 60 puntos, luego de empatar 3-3 contra el Charlotte. El capitán, por su parte, cerró la fase regular con 26 goles y se ganó su segundo Botín de Oro consecutivo. Ahora, los de Florida van a tener que ganarle al Columbus Crew en la primera ronda para seguir con el sueño de levantar la MLS Cup.

El Nashville fue el mejor equipo de la clasificación general con 77 puntos y ganó la Supporters' Shield.

Todos los cruces de los playoffs de la MLS 2026

Los siete primeros equipos de cada conferencia obtuvieron su clasificación a la primera ronda, que se disputará al mejor de tres partidos. Los clubes que terminaron en las posiciones ocho y nueve deberán jugar previamente el Wild Card, una eliminatoria a partido único.

Conferencia Este

Instancia Partido Wild Card Orlando City vs. FC Cincinnati Primera ronda Nashville SC vs ganador del Wild Card Primera ronda Inter Miami vs Columbus Crew Primera ronda New England Revolution vs Philadelphia Union Primera ronda Chicago Fire vs Charlotte FC

Conferencia Oeste

Instancia Partido Wild Card Seattle Sounders vs Real Salt Lake Primera ronda Vancouver Whitecaps vs ganador del Wild Card Primera ronda FC Dallas vs Portland Timbers Primera ronda St. Louis City vs LAFC Primera ronda San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo

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Cuándo se juegan los playoffs de la MLS 2026

La postemporada comenzará el 18 y 19 de noviembre con los partidos de Wild Card. Después, los equipos clasificados disputarán la primera ronda entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre.

Fechas Instancia 18 y 19 de noviembre Wild Card 20 al 24 de noviembre Primeros partidos de la primera ronda 27 y 28 de noviembre Segundos partidos de la primera ronda 1 y 2 de diciembre Terceros partidos, en caso de ser necesarios 5 y 6 de diciembre Semifinales de conferencia 11 y 12 de diciembre Finales de conferencia 18 de diciembre MLS Cup 2026

En esa primera ronda, el equipo mejor clasificado jugará el primer encuentro como local y también el tercero, si la serie necesita un desempate. No se usa marcador global, por lo que cada partido tendrá un ganador.

Desde las semifinales, las eliminatorias van a ser a partido único, con localía para el club mejor ubicado durante la fase regular. La misma regla se aplicará en la MLS Cup, que coronará al campeón el viernes 18 de diciembre.