La Liga MX podrá tener muchas áreas de oportunidad en lo que se refiere a estructura, calidad de sus planteles, falta de ascenso y de descenso… entre otras cuestiones. Sin embargo, en su formato contempla algo que paraliza a todos los aficionados mexicanos cada seis meses: la liguilla.

De los 18 clubes que conforman el torneo local, solo ocho equipos logran avanzar a la famosa ‘‘fiesta grande’’. Una instancia en donde aquel que culminó la fase regular como líder absoluto se enfrenta en una llave de ida y vuelta a quien acabó como octavo.

El menor error puede tirar a la basura todo lo que se hizo bien a lo largo de la campaña, o, visto desde otra perspectiva, el que mejor cierra recibe un premio a su actitud resiliente, se reinventa en la liguilla, y, en una de esas, ¿por qué no? Hasta sale campeón.

A través de este artículo, compartimos contigo todo lo que necesitas saber respecto a la liguilla por el campeonato mexicano, correspondiente al torneo de Apertura 2026.

Cuartos de final

Chivas (1) vs Pachuca (8)

Chivas y Pachuca se verán las caras en los cuartos de final del Apertura 2026 | Agustin Cuevas/GettyImages

En la última jornada, la Máquina Celeste de la Cruz Azul perdió el liderato de la competencia ante unas Chivas Rayadas de Guadalajara que pelearon hasta el final y consiguieron el objetivo: acabar el semestre como los mejores del torneo.

En la liguilla, se enfrentarán a los Tuzos del Pachuca, quienes, tras vencer 2-0 a los Diablos Rojos de Toluca el día de ayer, terminaron el semestre como octavos de la tabla general, con 25 puntos.

Cruz Azul (2) vs León (7)

Cruz Azul y León se enfrentarán en los cuartos de final del Apertura 2026 | Jam Media/GettyImages

Todo parecía indicar que la Máquina Celeste de la Cruz Azul acabaría el torneo de Apertura 2026 siendo líder del certamen, pero una derrota en la última jornada ante las Chivas lo cambió todo.

La escuadra celeste bajó al segundo lugar, por lo que ahora les tocará enfrentarse a los Panzas Verdes de León en la ronda de cuartos de final por el campeonato mexicano. Entre cementeros y Esmeraldas hay mucha historia, incluyendo una final por el título en la década de los noventas.

América (3) vs Monterrey (6)

América y Monterrey se enfrentarán en cuartos de final del Apertura 2026 | Jam Media/GettyImages

El Club América ha generado más dudas que certezas en sus últimos partidos. No llegan a la liguilla en su mejor momento, y esto se ha visto reflejado en la tabla general. Llegaron como líderes a la última fecha y han caído hasta el tercer lugar.

Su rival en cuartos de final será el Club de Fútbol Monterrey. Un adversario que les ha resultado sumamente incómodo en los últimos años. De hecho, en la Leagues CUP 2026 fue la Pandilla quien los dejó fuera por penales, en instancias de semifinales.

Atlas (4) vs Toluca (5)

Atlas y Toluca se enfrentarán en los cuartos de final del Apertura 2026 | Agustin Cuevas/GettyImages

El primer cruce confirmado en los cuartos de final del torneo de Apertura 2026, fue el Atlas de Guadalajara vs los Diablos Rojos de Toluca. Sin embargo, algo cambió de último momento: quién cerraría la llave jugando como local.

La derrota de los choriceros ante los Tuzos del Pachuca los envió al quinto lugar de la tabla general. Atlas, pese a empatar 3-3 ante Juárez FC el pasado viernes, llegó a 28 unidades, uno más que el Toluca, que se quedó con 27.

Por lo tanto, el partido de vuelta se jugará en la cancha del estadio Jalisco, con los Rojinegros del Atlas jugando como locales. La ida se llevará a cabo en la cancha del estadio Nemesio Díez.

¿Qué tanto beneficia acabar la temporada regular como líder?

En Europa, los campeones son aquellos equipos que terminan el torneo como líderes de la tabla general. Así es en LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia… entre otras.

En México, no obstante, el liderato general de la competencia solo te otorga dos ventajas dentro de la liguilla: cerrar siempre de local y el empate a tu favor, tanto en cuartos de final como en instancias de semifinales.

No existe un título que premie a aquel conjunto que hizo mejor las cosas durante las 17 jornadas. De hecho, en la historia de los torneos cortos, solo 12 de los 59 campeones acabaron la fase regular como líderes de la competencia.

El Toluca fue quien más veces lo consiguió, con cinco títulos. Seguido por el América, con tres, Pachuca con dos; Santos Laguna y León con uno, respectivamente. Llevando esta información a la estadística, solo el 20,3% de los campeones en la historia de los torneos cortos se coronaron tras liderar la tabla general a lo largo de la campaña.

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