Atlanta United vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami y el Atlanta United se enfrentarán el próximo sábado 17 de octubre, para el partido correspondiente a la jornada número 30 por la MLS. Los dirigidos por el 'Kily' González llegarán a este compromiso con el ánimo por las nubes, luego de haber vencido 2-0 al NYC FC, en la fecha 29.

A través de este artículo, compartiremos con ustedes todo lo que necesitan saber para que puedan disfrutar a plenitud de un gran encuentro entre dos rivales con mucha historia en la MLS.

Pronóstico SI Fútbol

El Inter Miami llega a este compromiso en calidad de favorito. Hay que decir las cosas como son. Actualmente se encuentran ubicados en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 52 unidades. Solo por debajo del Nashville SC, quien domina la zona con 66 puntos.

El Atlanta United, por otro lado, aparece en el lugar número 14 de la clasificación, con tan solo 30 puntos. Solo Montreal está abajo de ellos en la tabla, con 24 unidades.

Si bien es verdad que los partidos deben jugarse y que los pronósticos son, hasta cierto punto, como lanzar una moneda al aire, la diferencia que existe actualmente entre un equipo y otro nos da los elementos necesarios como para poder asegurar, sin temor a equivocarnos, que el Inter Miami disputará este duelo con la responsabilidad de quien es el amplio favorito para quedarse con los tres puntos.

Atlanta United 1-3 Inter Miami

¿A qué hora se juega el Inter Miami vs Atlanta United?

Ciudad : Atlanta

: Atlanta Estadio : Mercedes-Benz Stadium

: Mercedes-Benz Stadium Fecha : sábado 17 de octubre

: sábado 17 de octubre Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP

La sede del juego será el Nu Stadium | Icon Sportswire/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlanta United y el Inter Miami (últimos 5 enfrentamientos)

Inter Miami : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Atlanta United: 2

Último partido entre ambos: 05/09/26- Inter Miami 2-2 Atlanta United - MLS

Últimos 5 partidos

Atlanta United Inter Miami Montreal 0-3 Atlanta United Inter Miami 2-0 NYC FC Atlanta United 1-3 Cincinnati Inter Miami 4-0 DC United Atlanta United 2-2 NYC FC Columbus Crew 2-1 Inter Miami Timbers 0-1 Atlanta United Inter Miami 2-2 San Diego FC DC United 0-0 Atlanta United Inter Miami 2-0 Cruz Azul

¿Cómo ver el Atlanta United vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inter Miami

Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026 | Leonardo Fernandez/GettyImages

Durante el duelo por la Campeones Cup, Lionel Messi se acercó al comisionado de la MLS tirando un par de reclamos en contra del directivo. Si bien no se ha revelado públicamente la charla, o el origen de la misma, el astro argentino se mostró enormemente molesto.

Un mes después de dicha batalla, Don Garber habló por primera vez de la misma. Sin embargo, el comisionado de la MLS afirmó que la charla que sostuvo en su tiempo con el argentino, le compete a ambos y prefirió mantenerla en privado.

Lo que ocurrió ahí es algo entre Leo y yo, no es algo de lo que vaya a hablar con ustedes. Lo admiro, lo valoro y creo que es lo que hace de Leo Messi el mejor jugador de futbol de la historia. Diría que es el mejor atleta de todos los tiempos. Don Garber.

Alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.

Últimas noticias de Atlanta United

Si bien es cierto que el Atlanta United no ha tenido una buena campaña en la MLS, ante el Montreal, no solo ganó, goleó y gustó, sino que también vivió una noche icónica en la historia del club. Y es que, con el triunfo de 3-0 frente al equipo de Montreal, el Atlanta United llegó 500 goles anotas en la MLS. Cifra que solo algunos cuantos pueden presumir dentro de una competencia cada vez más intensa.

El responsable del festejo número 500 fue el talentoso futbolista Breel Embolo, con un tanto que sentenció la victoria en favor de su equipo al minuto 60 del compromiso. Miguel Almirón abrió el marcador al minuto 22 y Giuliano Galoppo al 41 marcó el 2-0.

Hit 500 with a smile…



👉😄👈 pic.twitter.com/06lxPbe0PZ — Atlanta United FC (@ATLUTD) October 15, 2026

Alineación de Atlanta United (4-3-1-2): Lucas Hoyos; Tomás Jacob, Paulo Díaz, Junior Alonso, Matthew Edwards; Cooper Sanchez, Tristan Muyumba, Will Reilly; Aleksei Miranchuk; Fafa Picault, Miguel Almirón.

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