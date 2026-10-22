Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid recibe al Deportivo La Coruña este sábado 24 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano por la décima fecha de LaLiga. El Depor vuelve a visitar el estadio rojiblanco en Primera División por primera vez desde 2018 con un símbolo colchonero entre sus filas como lo es el uruguayo José María Giménez.

El equipo de Simeone atraviesa su mejor momento en el torneo local con cinco victorias al hilo. La última llegó el sábado en Cornellà, donde Álex Baena marcó el único gol ante el Espanyol en el minuto 89, tras una asistencia de Julián Álvarez. Con ese triunfo, el equipo de Diego Simeone alcanzó los 22, ubicándose en el segundo puesto, a cinco del Barcelona. Por Champions solo pudo rescatar un empate 1-1 en Stuttgart en un duelo que se complicó más de la cuenta por la expulsión de Morten Hjulmand.

El conjunto gallego, por su parte, lleva haciendo una campaña aceptable en su regreso a Primera tras ocho años de ausencia. Tuvo un gran arranque con un triunfo 3-2 a domicilio del Villarreal incluido, pero desde entonces encadena cinco fechas sin victorias. El viernes estuvo cerca de cortar esa racha ante el Levante en Riazor, pero tras el gol de Bil Nsongo, un error del arquero Leo Román permitió el empate de Daniel Requena.

Pronóstico SI

El Atlético llega en racha y se hace fuerte en su casa, aunque el desgaste del viaje a Alemania y algunas bajas en defensa abren interrogantes. Simeone volverá a apostar por la intensidad de su mediocampo y por la calidad de Baena, el hombre del momento, para romper el bloque gallego. El Depor, sin Aubameyang, se apoyará en el desequilibrio de Yeremay Hernández y en la movilidad de Mario Soriano para lastimar de contra.

La diferencia de jerarquía y el momento de ambos equipos inclinan claramente la balanza a favor del local.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-0 Deportivo

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña?

Ciudad: Madrid, España

Madrid, España Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano Fecha: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid (últimos cinco partidos)

Atlético de Madrid: 4

4 Empates: 1

1 Deportivo La Coruña: 0

Último partido entre ambos: 13/01/2026 - Deportivo 0-1 Atlético de Madrid - Copa del Rey, 8vos de final

RC Deportivo v Atletico de Madrid - Copa del Rey | Quality Sport Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Deportivo La Coruña Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid 20/10/26 Deportivo 1-1 Levante 16/10/26 Espanyol 0-1 Atlético de Madrid 17/10/26 Real Sociedad 3-2 Deportivo 11/10/26 Atlético de Madrid 2-0 Manchester United 13/10/26 Deportivo 1-3 Porto 02/10/26 Alavés 1-2 Atlético de Madrid 10/10/26 Penafiel 2-2 Deportivo 25/09/26 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 20/9/26 Deportivo 1-1 Betis 20/09/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Atlético de Madrid

Koke y Cuti Romero son bajas por lesión para recibir al Depor. Kang-In Lee se perdió el partido en Stuttgart por molestias, pero apunta a estar disponible. Con un calendario exigente, se esperan rotaciones: Le Normand, Johnny Cardoso, Lookman y Sørloth, que empezaron en el banco el martes, tienen chances de volver al once.

La gran noticia es el momento de Baena, que lleva cinco goles y dos asistencias en LaLiga y se ha convertido en una pieza clave del equipo. Julián Álvarez, por su parte, parece haber dejado atrás el revuelo del verano por su posible salida al Barcelona. Ante el Espanyol dio la asistencia del triunfo y en Stuttgart cortó una sequía goleadora que venía desde abril.

Rcd Espanyol V Atletico De Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Barrios, Baena; Kang-In Lee, Jonathan David.

Últimas noticias del Deportivo

Hidalgo llega a Madrid con una larga lista de bajas. No estarán Pierre-Emerick Aubameyang, Marc Casadó, Eddahchouri y Bright Ed. Noé Carrillo es duda. En la defensa, Miguel Loureiro y Lucas Noubi pelean por el lugar de Ede, y en el mediocampo la duda está entre Diego Villares y Riki.

En el lado positivo, Yeremay parece haber dejado atrás sus problemas en el pubis y fue la figura ante el Levante. El partido tendrá además un sabor especial para dos protagonistas con pasado rojiblanco: José María Giménez y Mario Soriano, formado en la cantera del Atlético.

Real Sociedad v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Posible alineación del Deportivo (4-2-3-1): Leo Román; Ximo Navarro, Giménez, Noubi, Quagliata; Amatucci, Villares; Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay; Nsongo.

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