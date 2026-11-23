El Atlético de Madrid y el Viking se ven las caras este miércoles 25 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. Se trata de un partido clave para el equipo de Diego Simeone, que con apenas cuatro puntos en cuatro partidos, necesita sumar para escalar en las posiciones. Enfrente estará el último campeón de Noruega, que también suma cuatro puntos y ya demostró que puede competirle a cualquiera.

El Atlético llega en un gran momento en LaLiga. El domingo goleó 3-0 al Getafe en el Coliseum, donde los azulones todavía no habían perdido esta temporada. Álex Baena abrió el marcador a los diez minutos, Johnny Cardoso amplió a los 30 y Alejandro Grimaldo cerró la cuenta de penal en el descuento. Con ese triunfo, Simeone llegó a 345 victorias en LaLiga, y el equipo es tercero con 31 puntos, a dos del Real Madrid y a cinco del Barcelona.

En Europa, en cambio, la historia es otra. Tras perder con Liverpool y Bayern Múnich, ganarle al Manchester United y empatar con el Stuttgart, ya no puede dejar escapar más oportunidades.

El Viking, por su parte, vive una de las mejores etapas de su historia. Ganó el título noruego en 2025 en la última fecha y en esta temporada pelea mano a mano con el Bodø/Glimt por revalidarlo, aunque está tres puntos por detrás a falta de tres fechas. En la Champions perdió en su visita al Stuttgart y al Aston Villa, pero mostró su potencial en casa: le rescató un 3-3 al Bayern Múnich en Stavanger, con un gol de Herman Haugen en el último minuto, y goleó 4-1 al Sabah.

Pronóstico SI

El Viking es un equipo con gol, que ataca con muchos jugadores y que en casa le hizo daño incluso al Bayern. Pero como visitante sufrió mucho. Perdió sus dos partidos fuera de casa en la Champions y recibió seis goles. El Atlético, en cambio, recuperó la confianza tras el triunfo en Getafe y en el Metropolitano suele ser muy difícil de batir.

Con Julián Álvarez, Baena y Giuliano Simeone en buen nivel, todo indica que el Atlético sumará tres puntos vitales para su futuro en la competición.

Pronóstico: Atlético de Madrid 3-1 Viking

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Viking?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: miércoles 25 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Viking

Será el primer duelo entre ambos equipos

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Viking Getafe 0-3 Atlético de Madrid 22/11/26 Tromso 3-2 Viking 21/11/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 08/11/26 Viking 5-1 KFUM Oslo 08/11/26 Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich 03/11/26 Viking 4-1 Sabah 04/11/26 Levante 0-2 Atlético de Madrid 31/10/26 Bodo Glimt 3-2 Viking 30/10/26 Atlético de Madrid 1-0 Deportivo 24/10/26 Vikiing 3-1 Tromso 25/10/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Viking por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Atlético de Madrid

Simeone recupera a Morten Hjulmand tras su fecha de suspensión en la Champions ante el Bayern. Ante el Getafe, el técnico apostó por Koke, Pablo Barrios y Johnny Cardoso en la mitad de la cancha, aunque Johnny, autor del segundo gol, salió en el entretiempo y fue reemplazado por Kang-In Lee.

Julián Álvarez no pudo marcar en el Coliseum, pero fue clave en la generación de juego del equipo. Baena, por su parte, continúa en un gran momento y volvió a marcar. El Atlético llega con la confianza en alza tras una victoria clara después del parón, en la que dejó sensaciones muy distintas a las de la derrota ante el Barcelona.

Baena festeja ante el Getafe | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-3-3): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Barrios, Koke, Hjulmand; Giuliano Simeone, Baena, Julián Álvarez.

Últimas noticias del Viking

El conjunto noruego llega a Madrid luego de un traspié que lo complica en la pelea por el título. El sábado perdió ante el Tromsø y quedó tres puntos por detrás del Bodø/Glimt, a falta de tres fechas. Antes había goleado 5-1 al KFUM Oslo, una semana después de caer 3-2 en el duelo directo ante el Bodø/Glimt. El equipo dirigido por la dupla técnica formada por Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen apuesta por un fútbol ofensivo: suma 71 goles en 27 fechas de la liga noruega.

Peter Christiansen es el goleador del equipo y del Viking en esta Champions. También se destacan el veterano Zlatko Tripić, capitán y principal generador de juego, y el mediocampista australiano Gianni Stensness. En el arco se encuentra el experimentado Arild Østbø.

Peter Christiansen | Ole Martin Wold - UEFA/GettyImages

Posible alineación del Viking (4-3-3): Østbø; Herman Haugen, Daland, Stensness, Heggheim; Moi, Bell, Askildsen; Tripić, Botheim, Christiansen.

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