Bayern Múnich vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Bayern Múnich se mide con el Arsenal este miércoles 21 de octubre en el Allianz Arena por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. Es uno de los grandes partidos de la jornada: se enfrentan los campeones de la Bundesliga y de la Premier League, el finalista y un semifinalista de la edición anterior, y dos de los grandes candidatos al título.

El Bayern viene de aplastar 6-1 al RB Leipzig con un hat-trick de Luis Díaz y goles de Aleksandar Pavlović, Michael Olise y Harry Kane, y recuperó el liderato de la Bundesliga. Pero en la Champions, después de golear al Bodø/Glimt en el debut, apenas rescató un 3-3 en la cancha del Viking noruego. Perdía 2-0 al descanso, Kane lo dio vuelta con dos goles y una asistencia, pero la expulsión de Olise por doble amarilla abrió la puerta para que Herman Haugen empatara en el minuto 90.

Los Gunners, por su parte, siguen sumando, aunque no siempre convencen. El domingo ganaron 1-0 a domicilio del Nottingham Forest gracias a un remate de Noni Madueke. Fue el único tiro al arco de los Gunners en todo el partido, pero les alcanzó para llegar a 18 puntos y quedar segundos en la Premier, a tres del Manchester City. En la Champions, el equipo de Mikel Arteta tiene puntaje perfecto: le ganó 1-0 al Napoli en Italia y 3-0 al Lille en el Emirates.

Pronóstico SI

El Bayern de Vincent Kompany es una máquina ofensiva en casa, con Kane en estado de gracia y Luis Díaz encendido, aunque sin Olise pierde a su jugador más desequilibrante. Además, su defensa mostró fisuras ante el Viking. El Arsenal, en cambio, es un equipo muy sólido atrás, pero en las últimas semanas le cuesta generar juego, como quedó claro en Nottingham.

Se espera un partido muy parejo y táctico, en el que el empuje del Allianz Arena equilibrará la solidez visitante.

Pronóstico: Bayern Múnich 2-0 Arsenal

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Arsenal?

Ciudad: Múnich, Alemania

Estadio: Allianz Arena

Fecha: miércoles 21 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Bayern Múnich y el Arsenal (últimos cinco enfrentamientos)

Bayern Múnich : 3

: 3 Empates : 1

: 1 Arsenal: 1

Último partido entre ambos: 26/11/2025 - Arsenal 3-1 Bayern Múnich - Champions League 2025/26, Fase de liga, Fecha 5

Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Richard Heathcote/GettyImages

Últimos 5 partidos

Bayern Múnich Arsenal Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig 17/10/26 Nottingham Forest 0-1 Arsenal 18/10/26 Viking 3-3 Bayern Múnich 13/10/26 Arsenal 3-0 Lille 13/10/26 Augsburgo 2-2 Bayern Múnich 10/10/26 Arsenal 2-1 Leeds United 10/10/26 Bayern Múnich 7-0 Union Berlin 18/09/26 Brighton 3-0 Arsenal 19/09/26 Bayern Múnich 3-0 Bodø/Glimt 10/09/26 Ipswich 2-4 Arsenal 15/09/26

¿Cómo ver el Bayern Múnich vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Últimas noticias del Bayern Múnich

La gran baja es la de Michael Olise, suspendido tras su expulsión en Noruega. Uno de los grandes candidatos al Balón de Oro, vio dos amarillas en el mismo minuto, la segunda por arrojarle la pelota a la cara a un rival, y Kompany calificó la roja como “super tonta”. Kane también reconoció que fue un error y que su compañero tendrá que hacerse responsable. Lennart Karl, Serge Gnabry o Ismael Saibari aparecen como las alternativas para reemplazarlo.

El goleador inglés sigue rompiendo récords. Con sus tantos ante Viking, ha marcado en nueve partidos seguidos de Champions League, igualando la marca del club que tenía Robert Lewandowski y a dos del récord de once de Cristiano Ronaldo. Además, ante el Leipzig llegó a 102 goles en sus primeros 100 partidos de Bundesliga, la mejor cifra de la historia de la liga.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH | CARINA JOHANSEN/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlović; Karl, Saibari, Luis Díaz; Kane.

Últimas noticias del Arsenal

Arteta salió a defender a su equipo tras la flojísima producción ofensiva en Nottingham y la atribuyó al planteo defensivo del Forest, que según él puso “un árbol de Navidad” para cerrar los espacios. En ese partido, Eze fue reemplazado en el entretiempo y Bruno Guimarães volvió a quedar en deuda en su segunda titularidad en la liga desde que llegó del Newcastle. Madueke, autor del gol del triunfo, se ganó un lugar para el miércoles.

Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Merino; Saka, Ødegaard, Madueke; Havertz.

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