León y Cruz Azul se enfrentarán en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El primer capítulo de esta serie se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre en el Estadio León, mientras que la vuelta se llevará a cabo en el Estadio Azteca el próximo domingo 29.

Los cementeros, vigentes campeones del futbol mexicano, avanzaron a la liguilla como segundo lugar de la tabla general, mientras que La Fiera clasificó en séptimo puesto. Ambas escuadras se vieron las caras a inicios de noviembrer en la fecha 15. El cuadro de Joel Huiqui se impuso por marcador de 2-1.

A continuación te compartimos la información para comprar tus entradas para el encuentro de ida.

Dónde y cuándo comprar boletos para el León vs. Cruz Azul de ida

La venta general para este enfrentamiento arrancó este martes 24 de noviembre a las 13:30 horas. Los boletos se pueden conseguir en línea a través del portal de boletomóvil.

A través de sus redes sociales, el León informó que solamente se podrán comprar un máximo de dos boletos por usuario.

Los mayores de edad tendrán que presentar su Fan ID para poder tener acceso al estadio.

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Precios de los boletos para León vs. Cruz Azul en el Estadio León

Los abonados del Club León tuvieron acceso a las entradas un día antes.

Los precios de los boletos en venta general son los siguientes:

Sol: mil 150 pesos

Preferente: mil 250 pesos

Zona A: mil 450 pesos

Los precios de los boletos para los abonados son los siguientes:

Sol: 850 pesos

Preferente: mil pesos

Zona A: mil 200 pesos

El partido de ida de los cuartos de final entre León y Cruz Azul está programado para este jueves 26 de noviembre en el Estadio León a las 21:10 horas (México) y 22:10 (Estados Unidos/ Este).



Dónde y cuándo comprar boletos para el Cruz Azul vs. León de vuelta

Cruz Azul también dio a conocer los precios y las fechas para poder comprar boletos para el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026.

La venta general ya comenzó. Las entradas se pueden conseguir a través del portal y la aplicación de Fanki. El club informó que la taquilla se habilitará el día del partido.

La Máquina Celeste comunicó que los usuarios pueden comprar hasta seis boletos por usuario.

Asimismo, el equipo señaló que los mayores de edad tendrán que presentar su Fan ID para poder tener acceso al estadio.

Precios de los boletos para Cruz Azul vs. León en el Estadio Azteca

Los precios de los boletos en venta general son los siguientes:

Alto Norte: 550 pesos

Alto Sur: 550 pesos

Alto lateral: 550 pesos

Personas con discapacidad: 550 pesos

100 Cabecera Norte: 650 pesos

100 Cabecera Sur: 650 pesos

300 Preferente: 650 pesos

300 Lateral B: 800 pesos

100 Lateral: 800 pesos

100 Plus Norte: 850 pesos

100 Plus Sur: 850 pesos

Palcos Club: 2 mil pesos

El partido de vuelta está programado para jugarse el domingo 29 de noviembre en el Estadio Azteca a las 21:00 horas (México) y 22:00 horas (Estados Unidos/ Este).