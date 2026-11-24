Boletos para León vs Cruz Azul en la Liguilla 2026: cuándo salen a la venta y dónde comprarlos
León y Cruz Azul se enfrentarán en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El primer capítulo de esta serie se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre en el Estadio León, mientras que la vuelta se llevará a cabo en el Estadio Azteca el próximo domingo 29.
Los cementeros, vigentes campeones del futbol mexicano, avanzaron a la liguilla como segundo lugar de la tabla general, mientras que La Fiera clasificó en séptimo puesto. Ambas escuadras se vieron las caras a inicios de noviembrer en la fecha 15. El cuadro de Joel Huiqui se impuso por marcador de 2-1.
A continuación te compartimos la información para comprar tus entradas para el encuentro de ida.
Dónde y cuándo comprar boletos para el León vs. Cruz Azul de ida
La venta general para este enfrentamiento arrancó este martes 24 de noviembre a las 13:30 horas. Los boletos se pueden conseguir en línea a través del portal de boletomóvil.
A través de sus redes sociales, el León informó que solamente se podrán comprar un máximo de dos boletos por usuario.
Los mayores de edad tendrán que presentar su Fan ID para poder tener acceso al estadio.
Precios de los boletos para León vs. Cruz Azul en el Estadio León
Los abonados del Club León tuvieron acceso a las entradas un día antes.
Los precios de los boletos en venta general son los siguientes:
- Sol: mil 150 pesos
- Preferente: mil 250 pesos
- Zona A: mil 450 pesos
Los precios de los boletos para los abonados son los siguientes:
- Sol: 850 pesos
- Preferente: mil pesos
- Zona A: mil 200 pesos
El partido de ida de los cuartos de final entre León y Cruz Azul está programado para este jueves 26 de noviembre en el Estadio León a las 21:10 horas (México) y 22:10 (Estados Unidos/ Este).
Dónde y cuándo comprar boletos para el Cruz Azul vs. León de vuelta
Cruz Azul también dio a conocer los precios y las fechas para poder comprar boletos para el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026.
La venta general ya comenzó. Las entradas se pueden conseguir a través del portal y la aplicación de Fanki. El club informó que la taquilla se habilitará el día del partido.
La Máquina Celeste comunicó que los usuarios pueden comprar hasta seis boletos por usuario.
Asimismo, el equipo señaló que los mayores de edad tendrán que presentar su Fan ID para poder tener acceso al estadio.
Precios de los boletos para Cruz Azul vs. León en el Estadio Azteca
Los precios de los boletos en venta general son los siguientes:
Alto Norte: 550 pesos
Alto Sur: 550 pesos
Alto lateral: 550 pesos
Personas con discapacidad: 550 pesos
100 Cabecera Norte: 650 pesos
100 Cabecera Sur: 650 pesos
300 Preferente: 650 pesos
300 Lateral B: 800 pesos
100 Lateral: 800 pesos
100 Plus Norte: 850 pesos
100 Plus Sur: 850 pesos
Palcos Club: 2 mil pesos
El partido de vuelta está programado para jugarse el domingo 29 de noviembre en el Estadio Azteca a las 21:00 horas (México) y 22:00 horas (Estados Unidos/ Este).
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.