Candidatos para dirigir a la selección de Estados Unidos, ante la posible negativa de Pep Guardiola

Según los informes, Pep Guardiola tiene previsto rechazar cualquier intento de la Federación Estadounidense de Fútbol (U.S. Soccer) para que asuma el mando de la selección nacional, ya que está decidido a tomarse un año sabático lejos del deporte.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Pep Guardiola dirigió al Manchester City durante 10 años | Dan Mullan/GettyImages

El verano pasado, Guardiola puso fin a una agotadora década al frente del Manchester City, despidiéndose entre lágrimas tras quedarse a las puertas de lo que habría sido su séptimo título de la Premier League.

«Siento que no tendré la energía necesaria día a día, con la exigencia de luchar por el título», explicó entonces el técnico de 55 años. «Me conozco; ahora tengo esa energía, pero siento que no la tendré».

Seis meses después de aquella separación, Guardiola surgió como el principal candidato para sustituir a Mauricio Pochettino. Tras haber disfrutado de la experiencia de contar con un entrenador de gran renombre y prestigio en el fútbol europeo, tenía sentido intentar contratar al técnico más admirado que actualmente se encuentra sin equipo. Sin embargo, parece que el interés no es recíproco.

Aunque se ha sugerido que Guardiola estaría «abierto» a reunirse con la selección de los Estados Unidos, el exentrenador del Barcelona, ​​el Bayern Múnich y el Manchester City está dispuesto a rechazar cualquier oferta de trabajo, según informa *The Telegraph*.

Guardiola pasó directamente de tres años en Alemania con el Bayern a una década en el City, dedicando cada instante de su tiempo a su intensa obsesión. Hacia el final de unos meses turbulentos en Manchester, el catalán llegó a terminar algunos partidos con arañazos en el rostro, reflejo de la frustración que sentía ante lo que presenciaba desde la banda.

Necesitaba un periodo sabático, y parece que Guardiola tiene la firme intención de mantener ese plan. Para la selección de los Estados Unidos, tocará volver a empezar de cero.

Otros candidatos para dirigir a la selección de los Estados Unidos

Julian Nagelsmann fracasó rotundamente en el Mundial 2026 | Michael Reaves/GettyImages

La opción de Guardiola siempre fue, desde el principio, muy poco probable. Tras haber pasado casi dos décadas compitiendo de forma constante por los trofeos más importantes, es posible que una trayectoria en la Liga de Naciones de la Concacaf no resulte especialmente atractiva. Existen, no obstante, otras opciones a tener en cuenta.

Si la selección de Estados Unidos desea incorporar a un entrenador de renombre en el fútbol europeo, figuras como Roberto Martínez o Julian Nagelsmann podrían ser candidatos para considerar.

Ambos dirigieron a sus respectivas selecciones en la última Copa del Mundo: el Portugal de Martínez cayó en octavos de final ante España —que terminaría proclamándose campeona—, mientras que la Alemania de Nagelsmann fue eliminada una ronda antes, frente a Paraguay.

Thierry Henry ha surgido como un candidato inesperado en este escenario. El legendario jugador del Arsenal y del Barcelona, ​​quien ya goza de gran visibilidad en Estados Unidos como comentarista de fútbol, ​​cuenta además con experiencia en los banquillos. Tras breves etapas en el Mónaco y el CF Montréal, el exinternacional francés llevó a la selección sub-23 de su país a la final olímpica —disputada en territorio galo en 2024—, superando en el camino al combinado estadounidense.

Steve Cherundolo, actual seleccionador sub-23 de Estados Unidos, se hará cargo de la concentración de diciembre; sin embargo, todo apunta a que se trata de una solución provisional, ya que su objetivo principal sigue siendo preparar a los jóvenes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

La Federación Estadounidense de Fútbol (U.S. Soccer) dispone de al menos 10 millones de dólares —procedentes de la cláusula de rescisión de Pochettino— para financiar la contratación de un nuevo técnico. «Nuestros seguidores, patrocinadores, donantes y aficionados nos brindan un gran apoyo para garantizar que contemos con los recursos necesarios para alcanzar nuestras metas, lo que incluye contar con un entrenador de clase mundial», señaló el director ejecutivo, JT Batson.

Quizás no sea necesario un desembolso tan elevado si Estados Unidos opta por Pellegrino Matarazzo, nacido en Nueva Jersey y actual entrenador de la Real Sociedad, quien llevó al club vasco a conquistar la Copa del Rey apenas cuatro meses después de su llegada el año pasado.

B.J. Callaghan es otro nombre, quizás menos mediático, pero con una trayectoria que merece ser tomada en cuenta. Dejando a un lado su temporada récord con Nashville este año, Callaghan logró ganar la Liga de Naciones de la Concacaf durante su etapa interina de seis semanas al frente de la selección estadounidense; es decir, un trofeo más de los que Pochettino llegó a conquistar con el combinado de las «barras y estrellas».

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