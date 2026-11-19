Cavan Sullivan y Julian Hall, las promesas de 17 y 18 años que apuntan a convertirse en el futuro de la MLS
En décadas pasadas, el fútbol soccer parecía no ser una prioridad para los Estados Unidos. Lo suyo era el fútbol americano, el básquetbol o el béisbol, mediante industrias gigantescas, como la NFL, la NBA o la MLB.
La MLS surgió, en todo caso, como una opción complementaria para los estadounidenses. Sobre todo, para el mercado latino que creció con un mayor arraigo hacia este peculiar deporte.
Sin embargo, en los últimos años, la MLS ha crecido de manera considerable. Ya son la segunda fuerza en la CONCACAF (a nivel de clubes), y han pasado de comprar estrellas con gran nombre, pero presente decadente, a formar a sus propias figuras.
Un ejemplo claro de esto último, son Cavan Sullivan y Julian Hall, quienes, todo parece indicar, y si nada raro sucede, seguramente se convertirán en el futuro de la liga.
Las estadísticas de Cavan Sullivan
El futbolista de tan solo 17 años juega para el Philadelphia Union, y sus números son una completa locura. Desde el 2024 hasta la fecha, acumula un total de 29 partidos, marcando nueve goles y colaborando con siete asistencias.
Cavan Sullivan se desempeña como mediocampista, es fuerte, veloz y cuenta con una mentalidad pocas veces vista en futbolistas de su edad.
Equipo
Partidos
Goles
Asistencias
Philadelphia Union
29
9
7
Las estadísticas de Julian Hall
Por su parte, Julian Hall, de 18 años, juega como extremo por la banda de la izquierda para el New York RB desde el 2023 hasta la actualidad. Ha disputado un total de 33 partidos, marcando 13 goles y participando con tres asistencias.
Fue considerado para el Juego de las Estrellas de la MLS en 2026. Sus números dejan algo en evidencia: el chico tiene gol. Lo cual se convierte en un medio diferenciador frente a otros elementos que ocupan su misma posición.
Equipo
Partidos
Goles
Asistencias
New York RB
33
13
3
Tanto Cavan Sullivan como Julian Hall, rompieron el mito ese de que a los futbolistas jóvenes debemos de tenerles demasiada paciencia antes de que comiencen a brillar. Desde el primer momento, reflejaron madurez, talento natural, y, sobre todo, ganas de brillar.
¿Que aún les queda mucho camino por recorrer? Es cierto. Pero esto no les juega en contra a ambos elementos. Al contrario. Significa que su techo será todavía más alto… si ellos se lo proponen y no bajan los brazos.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94