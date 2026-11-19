En décadas pasadas, el fútbol soccer parecía no ser una prioridad para los Estados Unidos. Lo suyo era el fútbol americano, el básquetbol o el béisbol, mediante industrias gigantescas, como la NFL, la NBA o la MLB.

La MLS surgió, en todo caso, como una opción complementaria para los estadounidenses. Sobre todo, para el mercado latino que creció con un mayor arraigo hacia este peculiar deporte.

Sin embargo, en los últimos años, la MLS ha crecido de manera considerable. Ya son la segunda fuerza en la CONCACAF (a nivel de clubes), y han pasado de comprar estrellas con gran nombre, pero presente decadente, a formar a sus propias figuras.

Un ejemplo claro de esto último, son Cavan Sullivan y Julian Hall, quienes, todo parece indicar, y si nada raro sucede, seguramente se convertirán en el futuro de la liga.

Las estadísticas de Cavan Sullivan

Cavan Sullivan tiene apenas 17 años y ya es un referente en el Philadelphia Union | Taylor Banner/USSF/GettyImages

El futbolista de tan solo 17 años juega para el Philadelphia Union, y sus números son una completa locura. Desde el 2024 hasta la fecha, acumula un total de 29 partidos, marcando nueve goles y colaborando con siete asistencias.

Cavan Sullivan se desempeña como mediocampista, es fuerte, veloz y cuenta con una mentalidad pocas veces vista en futbolistas de su edad.

Equipo Partidos Goles Asistencias Philadelphia Union 29 9 7

Las estadísticas de Julian Hall

Julian Hall tiene 18 años y ya fue seleccionado nacional | JC Ruiz/GettyImages

Por su parte, Julian Hall, de 18 años, juega como extremo por la banda de la izquierda para el New York RB desde el 2023 hasta la actualidad. Ha disputado un total de 33 partidos, marcando 13 goles y participando con tres asistencias.

Fue considerado para el Juego de las Estrellas de la MLS en 2026. Sus números dejan algo en evidencia: el chico tiene gol. Lo cual se convierte en un medio diferenciador frente a otros elementos que ocupan su misma posición.

Equipo Partidos Goles Asistencias New York RB 33 13 3

Tanto Cavan Sullivan como Julian Hall, rompieron el mito ese de que a los futbolistas jóvenes debemos de tenerles demasiada paciencia antes de que comiencen a brillar. Desde el primer momento, reflejaron madurez, talento natural, y, sobre todo, ganas de brillar.

¿Que aún les queda mucho camino por recorrer? Es cierto. Pero esto no les juega en contra a ambos elementos. Al contrario. Significa que su techo será todavía más alto… si ellos se lo proponen y no bajan los brazos.

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