'Chicharito' defiende a Carrick ante la presión en el Manchester United: "Lo ha hecho muy bien"

Javier Hernández estuvo presente en el partido de la jornada 10 de la Premier League entre el Manchester United y el Aston Villa. 'Chicharito', un histórico de los Red Devils, regresó a Old Trafford y le dio el espaldarazo a Michael Carrick, quien fuera su compañero en el club inglés y que actualmente es el entrenador.

En entrevista con TNT Sports, el delantero mexicano consideró que Carrick ha hecho un buen trabajo en la institución y que es el hombre indicado para sacar a los Red Devils de estos "momentos turbulentos".

Lo vi con la misma personalidad de siempre, fue un compañero y una persona a la que se le veía muchísima calma. Mucha gente lo puede criticar porque desean ver decisiones más drásticas, de mucha pasión o emoción, pero lo importante y lo bueno de Michael es que tiene un gran temple, sabe como manejar toda la presión como jugador, y ahorita en estos momentos turbulentos, porque estamos muy abajo en la posición de la tabla, creo que lo ha hecho muy bien Chicharito Hernández

'Chicharito' señaló que Carrick no es el único culpable del mal momento del Manchester United, sino que tanto dueños, directivos, cuerpo técnico y jugadores comparten esta responsabilidad.

El delantero mexicano se mostró especialmente crítico con los futbolistas del plantel actual y señaló que tienen que dar los resultados que se esperan de ellos.

Todos son responsables de que la situación no esté como quisiéramos, como estamos acostumbrados, pero hay un momento en que como jugador tienes que dar resultados (...) Si algún jugador en el mundo necesita motivación, siendo jugador del Manchester United, no tiene que estar en el Manchester United Chicharito Hernández

En entrevista con Sky Sports, Hernández aseguró que los futbolistas tienen que "dar la vida por este club" y tiró una indirecta a Bruno Fernandes, quien en semanas pasadas criticó la táctica de Michael Carrick. "Veo muchas quejas sobre las tácticas, estrategias, creo que tenemos que ser más críticos con los jugadores, si estás aquí tienes que probar por qué estás aquí, independientemente de posición que juegues e independientemente de la táctica del entrenador".

🗣️ "You need to give your life for this club!"



Javier Hernandez says that Manchester United players need to prove that they deserve to be at Old Trafford ahead of their game against Aston Villa. pic.twitter.com/yDZ7z3zY6C — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 8, 2026

¿Michael Carrick seguirá al frente del Manchester United tras el partido ante el Aston Villa?