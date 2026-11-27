Este viernes 27 de noviembre, el Columbus Crew y el Inter Miami se enfrentan en el Juego 2 de la Primera Ronda de la Conferencia Este. El primero acabó en la séptima posición de su conferencia con 47 unidades, mientras el segundo terminó como sublíder con 60 puntos.



En el primer encuentro, las Garzas no pudieron sacar provecho de su casa porque fueron vapuleadas 0-3 por el cuadro de Ohio, todo gracias a un doblete del chileno Gonzalo Tapia y una diana de Taha Habroune. El equipo de Florida se quedó con diez hombres en dicho partido debido a la expulsión del argentino Gonzalo Luján.



Se debe recordar que en esta serie avanza el mejor a tres juegos, por eso los Herons deben ganar sí o sí para mantenerse con vida en la defensa de su corona. Si The Crew se impone una vez más, se colocará en las semifinales de la Conferencia Este.

Glimpses of the Black & Gold’s business trip to MIA 💼📸 pic.twitter.com/RYKNgaBShs — The Crew (@ColumbusCrew) November 24, 2026

Pronóstico SI

El Columbus Crew parte como gran favorito. En sus últimos cinco cotejos no ha perdido ni una sola vez y tampoco se ha ido sin marcar en diez choques consecutivos con un total de 27 dianas. En sus últimos tres duelos, el equipo de Ohio ha hecho por lo menos tres anotaciones y eso pone a pensar que no se irá sin batir el arco rival. Del otro lado, el Inter Miami solamente ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, sumado a ello, no ha dejado su portería en cero en seis juegos, recibiendo un total de doce. Aun con todo y el argentino Lionel Messi se vislumbra una nueva derrota para las Garzas, quienes fracasarían en su ambición por conservar su corona.



Pronóstico: Columbus Crew 3-2 Inter Miami

Historial de sus últimos 5 enfrentamientos

Columbus Crew: 2

Empates: 1

Inter Miami: 2

¿A qué hora se juega el Columbus Crew vs Inter Miami?

Ciudad: Columbus, Ohio

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field

Fecha: viernes, 27 de noviembre

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Últimos 5 partidos

Columbus Crew Inter Miami Inter Miami 0-3 Columbus Crew Inter Miami 0-3 Columbus Crew Chicago Fire 3-4 Columbus Crew Inter Miami 3-3 Charlotte FC Columbus Crew 3-0 DC United NE Revolution 1-2 Inter Miami FC Dallas 0-2 Columbus Crew Inter Miami 2-2 FC Cincinnati Columbus Crew 4-2 Toronto FC NY Red Bulls 2-0 Inter Miami

¿Cómo ver el Columbus Crew vs Inter Miami?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos FOX Sports 1, Apple TV, fuboTV, FOX Deportes, FOX One, SiriusXM FC México MLS Seasn Pass en Apple TV

Últimas noticias del Columbus Crew

Tras la victoria del equipo en el primer juego, el técnico interino, el francés Laurent Courtois, comentó: “El primer paso ya está dado y tenemos otro partido el viernes. Ahora, la prioridad es recuperarnos y prepararnos. Sabemos que es un equipo que parece ser más efectivo fuera de casa, así que debemos tenerlo en cuenta”.



Por otro lado, Gonzalo Tapia, que hizo un doblete, lanzó: “Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta jugar partidos como este, contra el Inter Miami, contra Messi, (Luis) Suárez, contra jugadores de primer nivel que sólo ves en la televisión y ahora tenemos la oportunidad de competir contra ellos. Es genial. Se disfruta mucho. Yo lo disfruté mucho y espero que eso se haya notado en la cancha”.



Ya en el caso del guardameta Patrick Schulte, compartió: “Para mí, se trataba simplemente de confiar en mí mismo, confiar en mi posici´n y tratar de reaccionar. Si hubiera anotado en otro lugar, bien por él. Pero para mí, se trataba simplemente de confiar en mí mismo y confiar en la posición en la que me encontraba. Sabemos que el estadio va a vibrar como siempre, sobre todo en un ambiente de Playoffs. Vamos a necesitar su apoyo porque el trabajo aún no ha terminado. Nos queda mucho camino por recorrer y vamos a necesitar a todos, no sólo a los jugadores del vestuario, al público y al personal. También vamos a necesitar a los aficionados”.

La posible alineación del Columbus Crew (3-4-2-1): Patrick Schulte; Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen; Anass Zaroury, Taha Habroune, Dylan Chambost, Mohamed Farsi; Santiago Rodríguez, Brais Méndez, Gonzalo Tapia.

Últimas noticias del Inter Miami

El entrenador argentino Cristian ‘Kily’ González asumió la responsabilidad absoluta tras la derrota en casa, reconociendo errores en el armado del once titular y en los cambios hechos durante el encuentro. A la vez, explicó que en la dinámica de once contra once las Garzas fueron superioras y generaron cuatro o cinco situaciones clarísimas de gol para igualar la pizarra, sin embargo, la expulsión de Gonzalo Luján desordenó la estructura táctica y eso dificultó la recuperación.



Asimismo, el timonel resaltó que confía a muerte en la jerarquía y el carácter de sus pupilos para afrontar el desafío de no quedar eliminados, además afirmó estar convencido de que ganarán el duelo de visitante para forzar el tercer choque y buscar el pase a semifinales en condición de local.

Kily González | Icon Sportswire/GettyImages

La posible alineación del Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Sergio Reguilón, Carlos Casemiro, Micael Dos Santos, Ian Fray; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

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