La última ventana internacional del 2026 se cerró a puro gol y partidazo, con todos los clasificados a los cuartos de final de la UEFA Nations League confirmados y con varios equipos terminando su año con partidos amistosos.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sabe que no podrá contar, por ejemplo, con Marc Pubill, que sufrió una lesión en uno de los partidos de España. Julián Álvarez, por su parte, anotó en la derrota de Argentina ante Uruguay.

1. España: Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios y Álex Baena

Marc Pubill se lesionó ante Inglaterra | Europa Press Sports/GettyImages

República Checa 0-2 España

España 2-3 Inglaterra



La fecha FIFA de noviembre no fue el cierre soñado para la campeona del mundo. España ganó sin demasiado brillo a la República Checa y cayó de local frente a Inglaterra, perdiendo así el invicto de más de 40 partidos que tenían los de Luis de la Fuente.



El saldo para el Atlético de Madrid fue negativo, ya que Marc Pubill se marchó lesionado en el primer tiempo del encuentro con los ingleses. Venía de marcarle a los checos en Praga. Baena jugó los 180 minutos posibles y también le anotó a República Checa.



MIentras, Barrios no jugó ningún minuto, mientras que Grimaldo abandonó la concentración antes del partido ante Inglaterra por una gripe.

2. Argentina: Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Álvarez

Julián Álvarez fue titular contra Uruguay | Marcelo Endelli/GettyImages

Argentina 1-2 Uruguay

Argentina 7-0 Costa Rica



Los subcampeones del mundo arrancaron la era post Messi con una derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, con el único gol albiceleste partiendo de los pies de Julián Álvarez. Ni Giuliano Simeone ni Juan Musso sumaron minutos en dicho encuentro.



El martes por la noche, en Córdoba, Argentina cerró el 2026 con un amistoso ante Costa Rica. Julián fue titular y anotó dos goles. Simeone entró desde el banquillo y dio una asistencia. Musso volvió a quedarse sin jugar.

3. Eslovenia: Jan Oblak

El guardameta es uno de los referentes eslovenos | JURE MAKOVEC/GettyImages

Eslovenia 0-0 Suiza

Macedonia del Norte 0-3 Suiza



El histórico portero del Atleti fue titular en los dos partidos de la selección de su país: el 0-0 contra Suiza de local y la gran victoria 3-0 frente a Macedonia del Norte.



Terminaron segundos del grupo 1 de la categoría B y jugarán en marzo por el ascenso a la máxima división de la UEFA Nations League. Suiza consiguió la promoción de manera directa ganando la zona.

4. Eslovaquia: David Hancko

El defensor fue liberado tras el 2-2 ante Islas Feroe | Christian Hofer - UEFA/GettyImages

Eslovaquia 2-2 Islas Feroe

Kazajistán 2-2 Eslovaquia



Los eslovacos se aseguraron el ascenso a la B en esta fecha FIFA con dos empates 2-2 ante Islas Feroe y Kazajistán. David Hancko sumó minutos solamente en el primer encuentro y luego fue liberado de la selección por decisión del entrenador.

5. Dinamarca: Morten Hjulmand

Con Hjulmand como titular, Dinamarca aplastó a Portugal | Diogo Cardoso - UEFA/GettyImages

Portugal 1-4 Dinamarca

Dinamarca 2-3 Noruega



Dinamarca cerró este 2026 con sabor agridulce. Con Hjulmand como titular, le ganaron 4-1 a Portugal de visitante en lo que fue el primer partido de la era post Cristiano Ronaldo para los lusos.



En el segundo encuentro, Hjulmand jugó los 90 minutos y anotó un gol en la derrota de su equipo. La selección danesa cayó al tercer lugar del grupo y no estará en la ronda de cuartos de final de la Nations League.

6. Noruega: Alexander Sørloth

Alexander Sørloth fue titular en el segundo partido | LISELOTTE SABROE/GettyImages

Noruega 3-1 Gales

Dinamarca 2-3 Noruega



Gran cierre de fase de grupos para la selección noruega que le arrebató a Dinamarca el segundo puesto y el billete para los cuartos de final.



Sørloth no tuvo participación en el primer encuentro ante Gales, mientras que frente a los daneses fue titular y jugó 60 minutos, en los que no logró anotar gol.

7. Corea del Sur: Lee Kang-in

El surcoreano fue importante para su selección | NurPhoto/GettyImages

Arabia Saudí 3-2 Corea del Sur

Qatar 0-1 Corea del Sur



Los surcoreanos tuvieron dos partidos amistosos en este parón internacional: cayeron 3-2 contra Arabia Saudita y le ganaron 1-0 a Qatar. En 2027 todo girará en torno a la Copa Asiática de Naciones que se disputará en diciembre.



Lee Kang-In fue titular en ambos encuentros, saliendo reemplazado a los 66' frente a los qataríes y disputando la totalidad del encuentro ante Arabia Saudita. No marcó goles.

8. Nigeria: Ademola Lookman

Nigeria sueña con jugar la Copa Africana de Naciones | Soccrates Images/GettyImages

Nigeria 3-1 Tanzania

Tanzania 0-0 Nigeria



En el marco de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, Ademola Lookman fue realmente importante para Nigeria: dio una de las asistencias en el primer partido frente a Tanzania, que terminó con victoria por 3-1 para las Águilas.



En el segundo encuentro, donde igualaron 0-0, no fue convocado para disputar el partido..

9. Canadá: Jonathan David

El delantero jugó en la CONCACAF Nations League | Vaughn Ridley/GettyImages

Guatemala 2-3 Canadá

Canadá 4-1 Guatemala



Canadá se metió en las semifinales de la CONCACAF Nations League superando a Guatemala en la ida por 3-2 y en la vuelta por 4-1.



Jonathan David fue titular jugando los 180 minutos y anotó un gol en cada partido.

10. México: Obed Vargas

México tiene que dar vuelta la serie ante Jamaica | Jim Sabo/ISI Photos/GettyImages

Jamaica 3-2 México

México 1-0 Jamaica



México lo pasó mal pero finalmente logró avanzar a las semifinales en la Nations League de la CONCACAF: perdió la ida de cuartos de final contra Jamaica por 3-2 y logró revertir la historia en el encuentro de vuelta.



El centrocampista del Atleti no tuvo actividad en ninguno de los dos partidos.

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