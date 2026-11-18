El año de selecciones llegó a su fin y el Manchester City aportó una gran cantidad de futbolistas a una decena de combinados nacionales. Algunos decepcionaron como la Italia de Gianluigi Donnarumma, otros sorprendieron como la Inglaterra de Elliot Anderson.

La malas noticias para Enzo Maresca fueron las bajas confirmadas de Marc Guéhi y Abdukodir Khusanov, que no pudieron acudir con las selecciones de Inglaterra y Uzbekistán respectivamente por diferentes problemas físicos.

1. Inglaterra: Elliot Anderson

Anderson fue expulsado frente a España | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Inglaterra 2-1 Croacia

España 2-3 Inglaterra



En lo general a Inglaterra le fue muy bien, aunque Anderson manchó un poco su participación viendo la roja en el triunfo histórico frente a España en el Metropolitano de Madrid. Frente a Croacia también había sido titular.

2. Argentina: Enzo Fernández y Gerónimo Rulli

Scaloni le dio a Rulli la capitanía ante la ausencia del Cuti Romero | NurPhoto/GettyImages

Argentina 1-2 Uruguay

Argentina 7-0 Costa Rica



Ante la ausencia de diferentes referentes, Lionel Scaloni sorprendió a propios y extraños dándole la capitanía a Gerónimo Rulli en el amistoso que Argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. Además, Enzo Fernández fue titular.



En la goleada contra Costa Rica, Rulli se quedó incluso fuera de los convocados para el partido. Por su parte, Enzo fue titular, jugó 54 minutos y dio una asistencia.

3. Croacia: Josko Gvardiol y Mateo Kovacic

Los croatas se despidieron de la UEFA Nations League | Pixsell/MB Media/GettyImages

Inglaterra 2-1 Croacia

Croacia 2-1 República Checa



Ambos fueron titulares con la selección croata, que perdió 2-1 frente a Inglaterra y le ganó por idéntico resultado a la República Checa para cerrar su participación en la UEFA Nations League.

4. Noruega: Erling Haaland

Noruega se juega todo contra Dinamarca este martes | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Noruega 3-1 Gales

Dinamarca 2-3 Noruega



El delantero marcó de penal y dio una asistencia en la victoria de su equipo por 3-1 frente a Gales.



En el segundo partido anotó dos goles, uno de ellos desde el punto de penalti en el minuto 90, que le permitió a su selección clasificarse para los cuartos de final de la UEFA Nations League como segunda de grupo.

5. Francia: Rayan Cherki

Francia pasó a los cuartos de final de la UEFA Nations League | Eurasia Sport Images/GettyImages

Italia 3-1 Francia

Francia 2-1 Turquía



El mediapunta del City asistió para el gol de Eli Junior Kroupi que terminó definiendo el encuentro frente a Turquía y aseguró la clasificación en Lyon. En el primer partido, derrota frente a Italia en Milán, fue titular y salió a los 82 minutos.

6. Brasil: Vitor Reis

Vitor Reis solo tuvo unos pocos minutos frente a Singapur | Eurasia Sport Images/GettyImages

Japón 3-2 Brasil

Singapur 0-7 Brasil



El defensor central vio solamente un puñado de minutos en la goleada 7-0 de su equipo frente a Singapur este martes por la mañana. En la caída 3-2 ante Japón no jugó ningún minuto.

7. Italia: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma, el primero en pedir disculpas | JOHN THYS/GettyImages

Italia 3-1 Francia

Bélgica 4-1 Italia



Italia era todo ilusión en la primera mitad de la fecha FIFA, ya que le habían ganado a Francia por 3-1 de local y se ilusionaban con la clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League. La derrota por 4-1 ante Bélgica de visitante los eliminó y generó un nuevo malestar entre los fanáticos de la Nazionale.



Donnarumma fue titular bajo los palos en ambos encuentros.

8. Portugal: Rúben Dias

Rúben Dias protagonizó la dura caída 4-1 ante Dinamarca | NurPhoto/GettyImages

Portugal 1-4 Dinamarca

Gales 2-3 Portugal



El arranque de la era post Cristiano Ronaldo no pudo ser peor para Portugal: perdieron en casa por 4-1 ante Dinamarca mostrando una imagen realmente mala.



El central abandonó la concentración antes de tiempo debido a unas molestias físicas y no jugó el segundo partido.

9. Marruecos: Ayyoub Bouaddi

El volante central fue uno de los destacados de Marruecos ante Níger | Alex Slitz/GettyImages

Marruecos 5-1 Niger

Niger 0-1 Marruecos



El volante asistió en la victoria por 5-1 ante Níger y encaminó la clasificación en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.



En el partido de vuelta volvió a repetir como titular, disputando los 90 minutos. Se está convirtiendo en un fijo.

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