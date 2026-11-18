¿Cómo les fue a los jugadores del Manchester City en el parón de selecciones de noviembre 2026?
El año de selecciones llegó a su fin y el Manchester City aportó una gran cantidad de futbolistas a una decena de combinados nacionales. Algunos decepcionaron como la Italia de Gianluigi Donnarumma, otros sorprendieron como la Inglaterra de Elliot Anderson.
La malas noticias para Enzo Maresca fueron las bajas confirmadas de Marc Guéhi y Abdukodir Khusanov, que no pudieron acudir con las selecciones de Inglaterra y Uzbekistán respectivamente por diferentes problemas físicos.
1. Inglaterra: Elliot Anderson
Inglaterra 2-1 Croacia
España 2-3 Inglaterra
En lo general a Inglaterra le fue muy bien, aunque Anderson manchó un poco su participación viendo la roja en el triunfo histórico frente a España en el Metropolitano de Madrid. Frente a Croacia también había sido titular.
2. Argentina: Enzo Fernández y Gerónimo Rulli
Argentina 1-2 Uruguay
Argentina 7-0 Costa Rica
Ante la ausencia de diferentes referentes, Lionel Scaloni sorprendió a propios y extraños dándole la capitanía a Gerónimo Rulli en el amistoso que Argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. Además, Enzo Fernández fue titular.
En la goleada contra Costa Rica, Rulli se quedó incluso fuera de los convocados para el partido. Por su parte, Enzo fue titular, jugó 54 minutos y dio una asistencia.
3. Croacia: Josko Gvardiol y Mateo Kovacic
Inglaterra 2-1 Croacia
Croacia 2-1 República Checa
Ambos fueron titulares con la selección croata, que perdió 2-1 frente a Inglaterra y le ganó por idéntico resultado a la República Checa para cerrar su participación en la UEFA Nations League.
4. Noruega: Erling Haaland
Noruega 3-1 Gales
Dinamarca 2-3 Noruega
El delantero marcó de penal y dio una asistencia en la victoria de su equipo por 3-1 frente a Gales.
En el segundo partido anotó dos goles, uno de ellos desde el punto de penalti en el minuto 90, que le permitió a su selección clasificarse para los cuartos de final de la UEFA Nations League como segunda de grupo.
5. Francia: Rayan Cherki
Italia 3-1 Francia
Francia 2-1 Turquía
El mediapunta del City asistió para el gol de Eli Junior Kroupi que terminó definiendo el encuentro frente a Turquía y aseguró la clasificación en Lyon. En el primer partido, derrota frente a Italia en Milán, fue titular y salió a los 82 minutos.
6. Brasil: Vitor Reis
Japón 3-2 Brasil
Singapur 0-7 Brasil
El defensor central vio solamente un puñado de minutos en la goleada 7-0 de su equipo frente a Singapur este martes por la mañana. En la caída 3-2 ante Japón no jugó ningún minuto.
7. Italia: Gianluigi Donnarumma
Italia 3-1 Francia
Bélgica 4-1 Italia
Italia era todo ilusión en la primera mitad de la fecha FIFA, ya que le habían ganado a Francia por 3-1 de local y se ilusionaban con la clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League. La derrota por 4-1 ante Bélgica de visitante los eliminó y generó un nuevo malestar entre los fanáticos de la Nazionale.
Donnarumma fue titular bajo los palos en ambos encuentros.
8. Portugal: Rúben Dias
Portugal 1-4 Dinamarca
Gales 2-3 Portugal
El arranque de la era post Cristiano Ronaldo no pudo ser peor para Portugal: perdieron en casa por 4-1 ante Dinamarca mostrando una imagen realmente mala.
El central abandonó la concentración antes de tiempo debido a unas molestias físicas y no jugó el segundo partido.
9. Marruecos: Ayyoub Bouaddi
Marruecos 5-1 Niger
Niger 0-1 Marruecos
El volante asistió en la victoria por 5-1 ante Níger y encaminó la clasificación en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.
En el partido de vuelta volvió a repetir como titular, disputando los 90 minutos. Se está convirtiendo en un fijo.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti