La quinta jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.

En la jornada del martes destacó la gran victoria del Real Madrid por 5-1 frente al PSV Eindhoven. El Borussia Dortmund sorprendió al Arsenal igualándole el partido en el Emirates, mientras que el Real Betis hundió aún más al Slovan Bratislava para permanecer en zona de acceso directo a los octavos de final de la competencia. El Manchester City no pudo contra el Napoli de local y preocupa cada vez más a sus aficionados.

Jude Bellingham metió uno de los goles más espectaculares en lo que va de la temporada. | Angel Martinez/GettyImages

La acción de miércoles arrancó con un triunfazo del Villarreal en condición de visitante ante el Slavia Praga y la goleada lógica del FC Barcelona en Bakú frente al Sabah. Ya en segundo turno, el Liverpool venció en Bélgica al Club Brugge por 3-0, el Manchester United y el Sporting de Lisboa empataron 2-2 en el José Alvalade y el Inter de Milán le ganó 2-0 en casa al Stuttgart, además de la victoria 2-0 del Atlético de Madrid frente al Viking. Las sorpresas fueron dos: el PSG igualó a dos con la Roma y el Bayern Múnich perdió en su visita a Lille.

Con los resultados de la quinta jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 5ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° Real Madrid 15 +10 2° PSG 13 +15 3° Como 1907 12 +14 4° FC Barcelona 12 +11 5° Liverpool 12 +7 6° Real Betis 12 +4 7° Arsenal 11 +5 8° Manchester City 10 +5

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición Club Puntos Diferencia de gol 9° Sporting de Lisboa 10 +4 10° Borussia Dortmund 10 +2 11° Aston Villa 9 +5 12° Inter de Milán 9 +4 13° Club Brugge 9 +1 14° Galatasaray 9 0 15° Bayern Múnich 8 +6 16° Fenerbahce 8 -4 17° Stuttgart 7 +1 18° Atlético de Madrid 7 +1 19° Manchester United 7 0 20° Bodo/Glimt 7 -4 21° LASK Linz 6 0 22° Porto 6 0 23° RB Leipzig 6 -4 24° Villarreal 6 -5

Momentáneamente eliminados

Posición Club Puntos Diferencia de gol 25° AS Roma 5 +2 26° Shakhtar Donetsk 4 -1 27° Viking 4 -3 28° Napoli 4 -5 29° Lille 4 -5 30° PSV 4 -5 31° AEK Atenas 3 -7 32° Feyenoord 3 -8 33° Sabah 3 -9 34° Lens 3 -14 35° Slavia Praga 1 -5 36° Slovan Bratislava 0 -18

Próximas fechas de la fase de liga de la Champions League 2026/27

El icónico balón de la UEFA Champions League | Alexander Hassenstein - UEFA/GettyImages

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

Jornada 8: 28 de enero de 2027

¿Cuándo comienza la fase eliminatoria de la Champions League 2026/27?

El Riyadh Air Metropolitano será la sede de la gran final | Alexander Hassenstein - UEFA/GettyImages

Playoffs de la fase eliminatoria: 17/18 de febrero (ida) y 23/24 de febrero de 2027 (vuelta)

17/18 de febrero (ida) y 23/24 de febrero de 2027 (vuelta) Octavos de final: 9/10 de marzo (ida) y 16/17 de marzo de 2027 (vuelta)

9/10 de marzo (ida) y 16/17 de marzo de 2027 (vuelta) Cuartos de final: 6/7 de abril (ida) y 13/14 de abril de 2027 (vuelta)

6/7 de abril (ida) y 13/14 de abril de 2027 (vuelta) Semifinales: 27/28 de abril (ida) y 4/5 de mayo de 2027 (vuelta)

27/28 de abril (ida) y 4/5 de mayo de 2027 (vuelta) Final: 5 de junio de 2027 (Estadio Wanda Metropolitano, Madrid)

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