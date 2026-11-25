¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2026/27 tras la jornada 5?
La quinta jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.
En la jornada del martes destacó la gran victoria del Real Madrid por 5-1 frente al PSV Eindhoven. El Borussia Dortmund sorprendió al Arsenal igualándole el partido en el Emirates, mientras que el Real Betis hundió aún más al Slovan Bratislava para permanecer en zona de acceso directo a los octavos de final de la competencia. El Manchester City no pudo contra el Napoli de local y preocupa cada vez más a sus aficionados.
La acción de miércoles arrancó con un triunfazo del Villarreal en condición de visitante ante el Slavia Praga y la goleada lógica del FC Barcelona en Bakú frente al Sabah. Ya en segundo turno, el Liverpool venció en Bélgica al Club Brugge por 3-0, el Manchester United y el Sporting de Lisboa empataron 2-2 en el José Alvalade y el Inter de Milán le ganó 2-0 en casa al Stuttgart, además de la victoria 2-0 del Atlético de Madrid frente al Viking. Las sorpresas fueron dos: el PSG igualó a dos con la Roma y el Bayern Múnich perdió en su visita a Lille.
Con los resultados de la quinta jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.
Clasificación de la Champions League tras la 5ª jornada
Directo a octavos
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
1°
Real Madrid
15
+10
2°
PSG
13
+15
3°
Como 1907
12
+14
4°
FC Barcelona
12
+11
5°
Liverpool
12
+7
6°
Real Betis
12
+4
7°
Arsenal
11
+5
8°
Manchester City
10
+5
Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
9°
Sporting de Lisboa
10
+4
10°
Borussia Dortmund
10
+2
11°
Aston Villa
9
+5
12°
Inter de Milán
9
+4
13°
Club Brugge
9
+1
14°
Galatasaray
9
0
15°
Bayern Múnich
8
+6
16°
Fenerbahce
8
-4
17°
Stuttgart
7
+1
18°
Atlético de Madrid
7
+1
19°
Manchester United
7
0
20°
Bodo/Glimt
7
-4
21°
LASK Linz
6
0
22°
Porto
6
0
23°
RB Leipzig
6
-4
24°
Villarreal
6
-5
Momentáneamente eliminados
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
25°
AS Roma
5
+2
26°
Shakhtar Donetsk
4
-1
27°
Viking
4
-3
28°
Napoli
4
-5
29°
Lille
4
-5
30°
PSV
4
-5
31°
AEK Atenas
3
-7
32°
Feyenoord
3
-8
33°
Sabah
3
-9
34°
Lens
3
-14
35°
Slavia Praga
1
-5
36°
Slovan Bratislava
0
-18
Próximas fechas de la fase de liga de la Champions League 2026/27
- Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027
- Jornada 8: 28 de enero de 2027
¿Cuándo comienza la fase eliminatoria de la Champions League 2026/27?
- Playoffs de la fase eliminatoria: 17/18 de febrero (ida) y 23/24 de febrero de 2027 (vuelta)
- Octavos de final: 9/10 de marzo (ida) y 16/17 de marzo de 2027 (vuelta)
- Cuartos de final: 6/7 de abril (ida) y 13/14 de abril de 2027 (vuelta)
- Semifinales: 27/28 de abril (ida) y 4/5 de mayo de 2027 (vuelta)
- Final: 5 de junio de 2027 (Estadio Wanda Metropolitano, Madrid)
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti