¿Cómo ver el Haití vs Estados Unidos en TV y streaming?

La selección de Estados Unidos comandada por Mauricio Pochettino se medirá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 ante a su similar de Haití en su primer cruce.

El encuentro de ida comenzará este sábado14 de noviembre a las 17:30 horas (Estados Unidos) y 15:30 horas (México) en el Nu Stadium de Miami, Florida.

Haití es el equipo local, pero el partido se disputará en territorio estadounidense, lo que representa una ventaja logística para el conjunto de Mauricio Pochettino. El cambio de sede fue autorizado por Concacaf debido a la situación de seguridad en Haití.

Además, la isla clasificó a cuartos de final después de terminar segundo del Grupo A. Consiguió su boleto al Mundial de 2026 y afronta un proceso de crecimiento futbolístico.

En cuanto a Estados Unidos, terminó entre los mejores equipos del ranking de Concacaf y avanzó directamente a cuartos de final. También, busca recuperar el protagonismo regional y conquistar su cuarto título de la Nations League.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Haití vs Estados Unidos

La transmisión del Haití vs Estados Unidos | Icon Sportswire/GettyImages

El cuadro de las barras y las estrellas tiene una ventaja importante por la profundidad de su plantilla, su capacidad física y sus recursos ofensivos. Haití puede generar peligro mediante transiciones rápidas, pero tendrá dificultades para controlar el partido.

Sobre los derechos de transmisión para ver los partidos de la selección de Estados Unidos mediante la señal de televisión y streaming están a cargo de un servicio de streaming en México; así como tres canales de televisión y hasta ocho de streaming en Estados Unidos.

De esa manera, te damos a conocer sobre los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el partido de los americanos ante los haitianos

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