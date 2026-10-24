¿Cómo ver el partido Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña en TV y streaming?

Un clásico de la década de los noventa y los dos mil regresa a la máxima categoría. Atlético de Madrid y Deportivo La Coruña se miden este sábado 24 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano en el encuentro que cerrará la jornada sabatina de la décima fecha de LaLiga.

El conjunto de Diego Simeone ocupa el segundo puesto con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y una sola derrota en nueve partidos. Los colchoneros llegan tras su compromiso de Champions League ante Stuttgart a mitad de semana y con el objetivo de seguir de cerca al líder, apoyados en el gran momento de Álex Baena, uno de los goleadores del torneo con cinco tantos.

El Deportivo, que vive su regreso a la élite del fútbol español, marcha noveno con 11 unidades. Sin embargo, el equipo gallego atraviesa un bache: no ganó en sus últimas cuatro presentaciones, con dos empates y dos derrotas, la más reciente un 3-2 ante la Real Sociedad.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: sábado 24 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Riyadh Air Metropolitano | Florencia Tan Jun/GettyImages

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs Deportivo La Coruña por Televisión y Streaming online?

¿Dónde seguir el reencuentro entre colchoneros y gallegos en la máxima categoría? El partido tendrá transmisión en vivo en Estados Unidos, México y España, con alternativas tanto en televisión como en plataformas digitales.

Para los aficionados en Estados Unidos, la señal televisiva estará a cargo de ESPN Deportes. Si prefieres verlo online, podrás hacerlo mediante ESPN+, la ESPN App o fuboTV.

En México, el duelo se emitirá por Sky Sports Mexico. También estará disponible en streaming a través de Sky+, y los clientes de izzi contarán con otra opción para sintonizarlo.

Ya en España, el encuentro irá por Movistar+ en su canal M+ LALIGA TV, con la posibilidad de verlo en línea mediante Movistar Plus+. Bares y locales públicos podrán emitirlo a través de LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+