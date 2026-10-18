¿Cómo ver el partido Cruz Azul vs Juárez en TV y streaming?

La Máquina Celeste de la Cruz Azul y los Bravos de Ciudad Juárez protagonizarán, este sábado 17 de octubre, uno de los partidos más disparejos de la jornada. El encuentro pondrá cara a cara a los actuales campeones del balompié nacional y séptimos de la tabla general, contra quien ocupa el lugar número 18, siendo este el punto más bajo que puede alcanzar un equipo en todo el fútbol mexicano.

Los dirigidos por Joel Huiqui llegan a este compromiso medianamente motivados, luego de haber rescatado un valioso empate en la cancha del estadio Olímpico Universitario, ante los Pumas de la UNAM.

Juárez FC, por otro lado, viene de empatar 1-1 ante los Xolos de Tijuana, y antes de ello, perdió 2-1 ante los Panzas Verdes de León. Los Bravos solo han ganado un compromiso en lo que va del Apertura 2026, siendo este ante los Tigres UANL por un marcador de 2-0, en la jornada número nueve.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Cruz Azul vs Juárez FC

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El enfrentamiento se celebrará en casa del cuadro cementero, y los derechos de transmisión para ver este cotejo serán a través de las señales de televisión y streaming en tres canales diferentes en todo México; por tan solo dos en los Estados Unidos de América.

A continuación, los dejamos con los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá sintonizar el juego.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX, TUDN USA México Canal 5, ViX y TUDN

Las estadísticas de los últimos 5 partidos entre Cruz Azul y Juárez FC

En los últimos cinco choques entre estos dos equipos, la Máquina Celeste de la Cruz Azul domina la estadística, con tres triunfos por un empate y solo una derrota; 11 goles a favor y cuatro en contra.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Juárez 3-4 Cruz Azul | Jornada 4 | Clausura 2026

Cruz Azul 3-2 Juárez | Jornada 9 | Apertura 2025

Juárez 1-0 Cruz Azul | Jornada 2 | Clausura 2025

Cruz Azul 4-0 Juárez | Jornada 13 | Apertura 2024

Juárez 0-0 Cruz Azul | Jornada 2 | Clausura 2025

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