El segundo capítulo de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club León se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio Banorte.

La eliminatoria llega con una ventaja muy importante para Cruz Azul, que goleó 4-0 a León en el partido de ida en el Estadio León. La Máquina está a un paso de las semifinales, mientras que La Fiera necesita una remontada extraordinaria para mantenerse con vida.

El cuadro capitalino consiguió una de sus victorias más contundentes en la historia de sus participaciones en Liguilla. José Paradela fue la gran figura con un doblete. Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández completaron la goleada.

El 0-4 también representó la mayor victoria de Cruz Azul como visitante en un partido de ida de Liguilla. Además, igualó su mayor margen de victoria en esta instancia, que había conseguido ante Pumas en el Guard1anes 2020.

La situación de La Fiera es bastante complicada. Necesita ganar por cuatro goles para igualar el marcador global. Si gana 4-0, Cruz Azul avanzaría por su mejor posición en la tabla general. León necesita ganar por cinco goles de diferencia para clasificar directamente.

Esto significa que el equipo de Javier Gandolfi no puede limitarse a buscar una victoria: necesita una actuación ofensiva extraordinaria y, al mismo tiempo, evitar que Cruz Azul marque.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Cruz Azul vs León

La transmisión del Cruz Azul vs León | Agustin Cuevas/GettyImages

El cruce se dará en casa del conjunto celeste y los derechos de transmisión para ver este encuentro serán a través de las señales de televisión y streaming de cinco señales en México; mientras que cuatro señales en Estados Unidos.

De esa manera, los dejamos con los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el compromiso.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime