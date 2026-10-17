¿Cómo ver el partido Espanyol vs Atlético de Madrid en TV y streaming?

La novena fecha de LaLiga abre su sábado con un duelo de realidades opuestas. Espanyol recibe a Atlético de Madrid este 17 de octubre en el RCDE Stadium con uno de los encuentros más atractivos del fin de semana.

Los pericos atraviesan un momento delicado en la tabla. El equipo de Manolo González ocupa el duodécimo lugar con ocho puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso, y viene de empatar 1-1 ante Málaga en La Rosaleda. En casa y con el apoyo de su gente, buscará dar un golpe que le permita escalar en la tabla.

Enfrente estará un Atlético de Madrid que viene pisando fuerte. Los dirigidos por Diego Simeone marchan segundos con 19 unidades, encadenan cuatro victorias consecutivas en el torneo y llegan a Barcelona tras vencer con autoridad al Manchester United por Champions. El objetivo está puesto en recortar distancia con el líder.

¿A qué hora se juega el Espanyol vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Cornellà de Llobregat, España

Estadio: RCDE Stadium

Fecha: sábado 17 de octubre

Hora: 08:00 EE.UU (Este), 06:00 MEX, 14:00 ESP

Árbitro: Alejandro Hernández

RCD Espanyol de Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cómo ver el Espanyol vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

El partido entre Espanyol y Atlético de Madrid tendrá cobertura en Estados Unidos, México y España, por lo que los aficionados podrán elegir entre distintas señales de televisión y servicios de streaming según el país en el que se encuentren.

Quienes lo sigan desde Estados Unidos podrán sintonizar ESPN Deportes en televisión. Para verlo online, las opciones son ESPN+, la ESPN App y fuboTV.

En territorio mexicano, la transmisión estará a cargo de Sky Sports Mexico, con Sky+ como alternativa en streaming y izzi como otra vía para acceder a la señal.

En España, el encuentro tendrá cobertura de DAZN Spain a través de DAZN LaLiga, y también estará disponible en Movistar+. Para bares y establecimientos públicos, la señal se emitirá por LaLiga TV Bar HD.

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