La selección mexicana sigue sin convencer, pero dio un paso importante este martes 17 de noviembre y se clasificó al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. El equipo azteca cayó ante Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final, por marcador de 3-2, y venció a los caribeños en la vuelta por la mínima diferencia.

Aunque la serie terminó igualada en el marcador global, la escuadra de Rafael Márquez terminó avanzando a la siguiente ronda gracias al criterio de gol de visitante.

Al terminar clasificado en cuarto lugar, México tendrá que medirse ante el equipo que terminó esta ronda en el primer sitio: Estados Unidos. El equipo de las Barras y las Estrellas goleó a Haití por 6-0 en la ida, mientras que en la vuelta ganó por 2-0, para sumar un marcador global de 8-0.

Habrá Clásico de la Concacaf en el Final Four

El USMNT quedó en primer lugar de entre los cuatro clasificados a la siguiente ronda. Los estadounidenses sumaron seis puntos, producto de sus dos victorias ante Haití. A esto hay que sumar una diferencia de ocho goles a favor.

México, por su parte, quedó ubicado en el cuarto lugar. El Tri sumó solo tres puntos, tras vencer a Jamaica, y tres goles a favor.

En el último Clásico de la Concacaf, la escuadra estadounidense se impuso por marcador de 3-0 al combinado azteca, con goles de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman.

En el más reciente Clásico de la Concacaf, el USMNT se impuso a México | Chris Coduto/GettyImages

Parece que este torneo no se le da a México: se han jugado un total de cuatro ediciones de la Liga de Naciones de la Concacaf y el Tri solamente ha podido levantar una vez el título, en la temporada 2024/2025.

Las otras tres ediciones las ganó, justamente, Estados Unidos. ¿La selección mexicana podrá romper su mala racha en este certamen? ¿O será que ni siquiera podrá llegar a la gran final?