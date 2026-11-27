La selección mexicana ha comenzado con el pie derecho su participación en el Mundial Sub-17 de Catar 2026. Tras vencer a Rumania (1-0) y golear a Camerún (4-0), el conjunto dirigido por Jürgen Castañeda aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final con una jornada de antelación.

En su último compromiso de la fase de grupos, el Tri se está midiendo ante Venezuela con el objetivo de quedarse con el liderato del Grupo K y conseguir la mejor posición posible de cara a las rondas eliminatorias.



Por el momento, el encuentro se mantiene empatado (0-0) con lo que los mexicanos se asegurarían el liderato.





Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otros torneos organizados por la FIFA, su próximo rival no depende exclusivamente de la posición en la que termine en su grupo.

Mexico v Cameroon - FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 | Mohamed Farag - FIFA/GettyImages

¿Contra quién podría jugar México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 2026?

México todavía no tiene un rival definido para los dieciseisavos de final. El formato de competencia establece que los emparejamientos se determinarán a partir del rendimiento de las 32 selecciones clasificadas durante la fase de grupos.

Si el Tri termina entre los ocho mejores líderes del certamen, se enfrentará a una selección que haya avanzado como tercera de su grupo. Entre los equipos que figuran en la pelea por esas plazas se encuentran Uruguay, Mozambique, Ecuador, China, Uzbekistán, Tayikistán y Japón, entre otros.

En cambio, si México finaliza entre los cuatro líderes de grupo con peor rendimiento, deberá medirse ante una selección que haya terminado segunda.

Cabe destacar que el reglamento impide que dos selecciones provenientes del mismo grupo se enfrenten en los dieciseisavos de final, por lo que México no podrá volver a cruzarse con Venezuela en esta instancia.

¿Cómo se definen los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17?

Una vez finalizada la primera fase, la FIFA ordenará a los 12 líderes de grupo, a los 12 segundos y a los ocho mejores terceros en tres clasificaciones independientes.

Los ocho mejores segundos, por su parte, se enfrentarán entre sí: el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto.

De esta manera, no solo será importante el resultado que consiga México frente a Venezuela, sino también su diferencia de goles y los marcadores que se registren en los demás grupos.

¿Cuándo juega México los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 2026?

Los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2026 se disputarán entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre. México conocerá a su rival, así como la fecha y el horario de su próximo compromiso, una vez concluida la fase de grupos.