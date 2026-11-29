Cruz Azul vs León: previa, predicciones y alineaciones
La Liguilla del Torneo Apertura 2026 está en juego, llevándose a cabo los cuartos de final de Ida, donde Cruz Azul tiene prácticamente su boleto a las semifinales, ya que vapuleó 0-4 a León en el Estadio Nou Camp, con un doblete del argentino José Paradela.
Muchos coincidían en que esta era la llave más dispareja de todas y quedó totalmente comprobado porque los cementeros se impusieron muy rápido en el marcador. A los ocho minutos, Paradela apareció para iniciar la goleada. Posteriormente, el argentino Nico Ibáñez aumentó la ventaja tras una asistencia de Charly Rodríguez. En el complemento, Paradela logró su doblete y su compatriota Agustín Palavecino consiguió su doblete de asistencias. Finalmente, al minuto 73, el uruguayo Gabriel Fernández puso cifras definitivas.
Será este domingo 29 de noviembre cuando La Fiera visite a La Máquina Celeste en el Estadio Banorte Azteca, aunque para aspirar a la siguiente fase tendrá que imponerse por cinco tantos, algo que parece poco probable, no obstante, en el pasado los celestes ya han dejador ir ventajas de este tipo en la Fiesta Grande y por eso no puede haber confianza.
Pronóstico SI
La realidad es que Cruz Azul tiene prácticamente amarrado su boleto, ya que difícilmente caerá en casa frente a un León que fue irregular a lo largo del campeonato. A pesar de haber sido la tercera mejor defensa del semestre junto a Xolos y Santo Laguna, la segunda mejor ofensiva les pasó por encima e incluso pudieron ser más anotaciones. Posiblemente, La Máquina Celeste rote a sus jugadores para darle descanso a varios de sus iniciales, pero ni así dejará de marcar goles. La Fiera tendrá que salir a lanzarse hacia el frente, por lo que a menos conseguirá una diana.
Pronóstico: Cruz Azul 3-1 León
Historial de sus últimos 5 enfrentamientos
Cruz Azul: 4
Empates: 0
León: 1
¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs León?
Ciudad: Ciudad de México
Estadio: Banorte Azteca
Fecha: domingo, 29 de noviembre
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Últimos 5 partidos
Cruz Azul
León
León 0-4 Cruz Azul
León 0-4 Cruz Azul
Chivas 1-0 Cruz Azul
Santos Laguna 1-2 León
Tigres 2-3 Cruz Azul
León 1-1 Chivas
Cruz Azul 2-1 León
Cruz Azul 2-1 León
Querétaro 1-3 Cruz Azul
León 1-1 Toluca
¿Cómo ver el Cruz Azul vs León?
País
Canal TV/Streaming Online
Estados Unidos
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México
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Últimas noticias de Cruz Azul
Aun cuando el actual campeón goleó, ganó y gustó en el Nou Camp, el técnico Joel Huiqui admitió que su escuadra no hizo un partido perfecto, esperando mejorar para el siguiente compromiso.
“Estuvimos cerca, pero no creo que haya sido perfecto y no hay que caer en confianza; el planteamiento será similar y eso debemos hacer tras analizar el juego y hoy quiero destacar que tenemos buenos jugadores y que la propuesta siempre es la misma de local o visitante”, declaró.
“Fue un partido en el que nos acercamos a lo que yo visualicé en la semana, y hoy resultó mucho mejor de lo que se planeó y los goles fueron por la calidad y es una ventaja tener un equipo tan completo, todos quieren trabajar y tienen una fortaleza interna y nos toca disfrutar”, añadió.
A pesar de la amplia ventaja, El Pocahontas advirtió que saldrá con una dinámica similar en el Coloso de Santa Úrsula.
“Igual, hay una ventaja de cuatro goles, pero no marca el destino y debemos analizar lo que se hizo bien y mal y creo que si corregimos algunas cosas tenemos más chances de avanzar. El equipo se vio con una madurez diferente y el equipo está para más y la ventaja es que tenemos jugadores en todas las posiciones y me siento afortunado”, finalizó.
La posible alineación de Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Gudiño; Ralph Orquín, Alan Montes, Gonzalo Piovi, Alan Mozo; Erik Lira, Jeremy Márquez, Andrés Montaño; Carlos Rotondi, Cristian Ebere, José Paradela.
Últimas noticias de León
Cabizbajo y probablemente resignado, el técnico argentino Javier Gandolfi atendió la conferencia de prensa post partido aceptando que su equipo dio su peor partido del semestre, comentando que irán al campo contrario esperando tener un encuentro más digno.
“Hemos tenido el peor partido desde nuestra llegada, pero quedan 90 minutos, entendemos que antes de iniciar este partido las estadísticas marcaban algo muy superior, pero merecemos terminar diferente esta Liguilla, pero este es fútbol, entendemos que es difícil, pero debemos descansar y tratar de cerrar de la mejor manera”, comunicó.
“Tiene que aparecer el orgullo, el corazón y la sangre, el equipo sale golpeado, porque pretendíamos otra cosa, pero hoy recibimos un golpe duro de realidad, no lo esperábamos, pero como profesionales de fútbol hay que salir a dar vuelta a la página. Me duele porque creo que no hay tanta diferencia, hoy fue una noche negra donde nos costó mucho, pero debemos prepararnos para cerrar bien esta Liguilla”, concluyó.
La posible alineación de León (3-5-2): Óscar García; Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; Ismael Díaz, Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; José ‘Plátano’ Alvarado, Diber Cambindo.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.