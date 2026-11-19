En los últimos días, distintos medios han hablado respecto a un posible interés de la Máquina Celeste de la Cruz Azul por el canterano del Club de Fútbol Monterrey, el juvenil Iker Fimbres.

Con información del reconocido periodista deportivo Willie González, el conjunto celeste y los Rayados de Monterrey estarían dispuestos a negociar un interesante intercambio de futbolistas. Algo similar a lo que ocurrió previo al Clausura 2022, cuando Luis Romo pasó de Cruz Azul a Rayados y Charly Rodríguez dejó a Monterrey para jugar con la escuadra celeste.

Esto provocaría que Jesús Orozco Chiquete llegue a la sultana del norte, y, a su vez, Iker Fimbres se mude a la capital del país, para jugar con el Cruz Azul. Una operación que, en tiempo presente, parece favorecer más al Club de Fútbol Monterrey.

¡PODRÍA HABER TRUEQUE! 💣💥🔥



Jesús Orozco Chiquete podría llegar al Monterrey e Iker Fimbres al Cruz Azul.



Más información en El Bolero de @mediotiempo pic.twitter.com/xF7IB2gtvw — Willie González (@WillieGzz) November 18, 2026

Sin embargo, en caso de que esto se dé, los vigentes campeones del fútbol mexicano estarían uniendo a sus filas a un jugador más joven, por ende, con mayor proyección incluso para emigrar al fútbol europeo y dejarle varios millones de dólares al Cruz Azul.

Por otro lado, en Nación Deportes, los reporteros David Espinosa e Iván del Ángel aseguran que en Cruz Azul no consideran vender a Jesús Orozco Chiquete… por ahora.

En cuanto al interés del Cruz Azul por el canterano rayado, ambos reporteros aseguran que sí hubo un sondeo por parte de la Máquina Celeste, pero, en una situación bastante similar a la de Orozco con los cementeros, en Monterrey no consideran desprenderse de Iker Fimbres… también hasta el momento.

¿IKER FÍMBRES A CRUZ AZUL Y CHIQUETE OROZCO A MONTERREY? 🧐🚂🤠@David_EG e @Ivandelangelr, reporteros de Nación Deportes, revelaron detalles al respecto. ✍️



🚂 Cruz Azul no tiene contemplada la venta Jesús Orozco por ahora, pero, no se cierran a un traspaso que beneficie a… pic.twitter.com/IDmQRvdOHg — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 18, 2026

Todo podría cambiar una vez que culmine el torneo de Apertura 2026 en donde Rayados y Cruz Azul viven dos realidades un tanto diferentes. Mientras los cementeros buscarán, en la última jornada, acabar como líderes del campeonato mexicano, el Monterrey aún no asegura su boleto a la liguilla.

La escuadra regiomontana necesita ganar para clasificar sin depender de nadie más. El empate o la derrota los dejaría a merced de otros resultados. De quedar fuera, la Pandilla concretaría un 2026 de pesadilla, puesto que en el Clausura 2026 también se quedó fuera de la fiesta grande.

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