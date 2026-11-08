¿Cruz Azul ya piensa en el bicampeonato? Las declaraciones de Joel Huiqui tras vencer 3-2 a Tigres en el 'Volcán'

La noche del sábado 7 de noviembre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL, ya sin esperanza alguna de meterse a la liguilla, recibieron la visita de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, para el partido correspondiente a la fecha número 16 por el torneo de Apertura 2026.

Con goles del ex delantero de Tigres UANL, Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y Carlos Rodolfo Rotondi, la escuadra celeste venció 3-2 al conjunto regiomontano, que descontó por conducto de Juan Brunetta y Guillermo Martínez.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con esta victoria, el Cruz Azul llega ya a cinco triunfos al hilo, se mantiene en la parte alta de la tabla general y las posibilidades de repetir como campeón se incrementan cada vez más. Sin embargo, el estratega mexicano Joel Huiqui, en la conferencia de prensa posterior al triunfo de su equipo, invitó a los suyos a la mesura, puesto que considera sumamente peligroso pensar ya en un eventual bicampeonato.

Estas fueron las declaraciones del estratega mexicano luego de que la Máquina Celeste de la Cruz Azul venciera 3-2 al equipo de Tigres UANL, en la cancha del 'Volcán' Universitario:

Es peligroso hablar de ya pensar en un bicampeonato; nosotros nos enfocamos partido a partido. Este encuentro requería mucha atención y dedicación a la hora de mostrar nuestra faceta ofensiva y defensiva, pero todavía nos resta el partido de la jornada 17. Guadalajara Chivas tiene un plantel importante y en la jornada 17 se definirá el primer lugar. Sería muy importante asumir ese reto y quedar en la primera posición por la ventaja deportiva que da recibir siempre de local. El equipo está para seguir compitiendo, tenemos una gran posibilidad de cerrar mucho mejor el torneo y nadie nos puede quitar el sueño de conseguir el bicampeonato. Joel Huiqui

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