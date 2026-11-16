Se han disputado los cuartos de final de Ida de la CONCACAF Nations League, con una de las llaves ya definida y otra prácticamente escrita. Panamá ha sido la primera en acceder a las semifinales, es decir, al Final Four, luego de doblegar 2-0 global a Curazao, con doblete de José Fajardo. Gracias a esto, los canaleros también amarraron su participación en la próxima Copa Oro 2027.

¡¡PANAMÁ AL FINAL FOUR!! 🇵🇦

¡¡PANAMÁ AL FINAL FOUR!! 🇵🇦

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Sí, los canaleros nuevamente se meten entre los 4 MEJORES de la CONCACAF y además de eso obtienen su boleto a la COPA ORO 2027. ¿Queda alguna duda? Panamá es la mejor selección centroamericana y… pic.twitter.com/L3T2f7YWFW — Zona Concacaf (@ZConcacaf) November 16, 2026

Por otro lado, Estados Unidos goleó 0-6 a Haití en la Ida, con doblete del capitán Christian Pulisic, y prácticamente tiene su boleto a la antesala de la gran final, a menos que ocurra una verdadera catástrofe en suelo norteamericano. Al mismo tiempo, Canadá tiene ventaja, ya que superó 2-3 a Guatemala en patio chapín, pero está claro que el encuentro de vuelta tendrá muchas emociones. Por último, contra todo pronóstico, México fue derrotado 3-2 por Jamaica en Kingston y ahora buscará revertir lo sucedido para poder soñar con el Final Four.

¿Cuál es el criterio de desempate en la CONCACAF Nations League?

Erik Lira y Courtney Clarke en el juego de Ida | Agustin Cuevas/GettyImages

A diferencia de muchos otros torneos, donde lo más importante es quién se lleva el marcador global, en la región de Centroamérica hay otra forma de decidir al ganador: el gol de visitante.



Es decir, si el resultado acaba empatado en el global, aquel que haya hecho más anotaciones en calidad de visitante sale beneficiado. Tomando esto en cuenta, a México le basta un 1-0 para vencer a Jamaica porque el global sería 3-3, con los aztecas avanzando porque metieron dos dianas a los caribeños. A la vez, un 0-1 (3-3 global) no alcanzaría para Guatemala, ya que Canadá les hizo dos dianas en su inmueble y eso sería suficiente para adquirir su boleto a las semifinales.



Ahora bien, si el marcador global termina empatado con los dos teniendo los mismos tantos de visita, se llevarán a cabo los tiempos extra. Si nada cambia en la prórroga, se irá directamente a la tanda de penales para conocer al vencedor. Ojo, el criterio de desempate ya no se toma en cuenta para los dos tiempos extra de 15 minutos, es decir, si los dos anotaron en ese lapso, continuarán igualados y se tendrá que ir a los penaltis.