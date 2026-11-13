¿Cuándo es el sorteo para definir los cuartos de final de la UEFA Nations League?

Este jueves 12 de noviembre se disputaron algunos encuentros correspondientes a la Jornada 5 de la UEFA Nations League, pero las acciones continuarán en los próximos días para concluir la Fase de Grupos y así conocer a los ocho clasificados a los cuartos de final.

¿Cuándo es el sorteo para los cuartos de final de la UEFA Nations League?

Si bien aún no conocemos a todos los protagonistas de los cuartos de final, el sorteo del campeonato está previsto para el próximo 20 de noviembre del 2026 en Nyon, Suiza, a las 03:00 horas (Estados Unidos Pacífico), 05:00 horas (México), 06:00 horas (Estados Unidos Este), 08:00 horas (Argentina) y 12:00 horas (España).



Se debe recordar que las selecciones que hayan compartido grupo en la fase regular no pueden enfrentarse entre sí en esta ronda.



Asimismo, los cuartos de final de Ida y Vuelta se jugarán entre el 25 y 30 de marzo del 2027. Ya los cuatro ganadores estarán en el famoso Final Four, programado entre el 9 y 13 de junio del 2027.

Portugal es la actual campeona y va por su tercer título | SOPA Images/GettyImages

¿Cómo van los grupos de la Liga A?

Se debe recordar que en la Liga A hay cuatro grupos conformados por cuatro selecciones, donde los primeros y segundos de cada sector tendrán su boleto a los cuartos de final de la Nations League. Hasta ahora sólo hay tres países que ya tienen asegurada su presencia en dicha ronda: España, Inglaterra y Portugal.



El Grupo A1 está muy reñido. De forma sorpresiva, Italia se impuso 3-1 a Francia este jueves gracias a un doblete de Francesco Pio Esposito. Eso provocó que La Nationale llegara a los diez puntos, los mismos que Les Bleus, aunque la diferencia de goles de los italianos está en +5, contra el +3 de los franceses. Bélgica se mantiene con vida al estar en nueve unidades luego de pegarle 1-2 a Turquía con anotaciones de Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere, mientras los turcos son los únicos eliminados tras no haber cosechado ningún punto.



Con respecto al Grupo A2, también hay una ardua batalla. Tras cuatro fechas disputadas, Países Bajos y Grecia cuentan con ocho unidades. En el tercer peldaño está Alemania, que se tambalea, pero contando con leves esperanzas de avanzar gracias a sus cinco puntos. Asimismo, Serbia está fuera sin nada de unidades.

Pio Esposito, Sebastiano Esposito, de Italia, festejan un tanto | Image Photo Agency/GettyImages

En el Grupo A3, La Roja ya está del otro lado gracias a su paso perfecto con 15 unidades, tras haber vencido 0-2 a República Checa este jueves de la mano de Álex Baena y Marc Pubill. No obstante, en las próximas jornadas se estará disputando el liderato del sector con Inglaterra, que tiene doce puntos al haberse impuesto 2-1 a Croacia a través de Morgan Rogers y Harry Kane. Los croatas y los checos están fuera con sus tres y cero unidades, respectivamente.



Por último, en el Grupo A4, La Seleçao está en cuartos al aparecer en la cima con sus doce puntos, después de haber tenido un camino perfecto en cuatro fechas, esperando refrendar su corona. Le sigue Dinamarca con seis puntos, con Noruega y Gales aún en la pelea porque los dos tienen tres unidades y aún pueden arrebatarle su sitio a los daneses.

¿Quiénes están calificados hasta el momento?

Grupo A1: Italia (10 +5), Francia (10 +3)



Grupo A2: Países Bajos (8 +2), Grecia (8 +2)



Grupo A3: España (15), Inglaterra (12)



Grupo A4: Portugal (12), Dinamarca (6)