La selección mexicana cerró su actividad en 2026 este martes tras jugar contra Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El cuadro azteca se impuso por marcador de 1-0 en el Gigante de Acero y, con marcador global de 3-3 en la serie, avanzó al Final Four.

Hasta el momento no se ha confirmado la agenda de partidos para el próximo año, pero es muy probable que el Tri dispute algún duelo de preparación en enero o febrero. Para estos compromisos, Rafael Márquez solamente contaría con jugadores del medio local al no ser Fecha FIFA.

El próximo partido confirmado de la selección mexicana se celebrará el jueves 25 de marzo. México se medirá ante Estados Unidos en las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Mexico jugará contra Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf | Azael Rodriguez/GettyImages

El 2026 de la selección mexicana en números

México tuvo un 2026 con altibajos. En la primera mitad del año, el cuadro tricolor cosechó seis victorias (contra Paraguay, Bolivia, Islandia, Ghana, Australia y Serbia) y dos empates (contra Portugal y Bélgica) en partidos amistosos.

En el Mundial 2026, el Tri sorprendió y registró una fase de grupos perfecta, tras firmar tres triunfos consecutivos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. En dieciseisavos de final, el combinado azteca registró una victoria más y se impuso ante Ecuador.

Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Aguirre vivió su primera derrota del año y del torneo en los octavos de final, cuando cayeron ante Inglaterra.

México e Inglaterra protagonizaron uno de los partidos más atractivos del Mundial 2026 | Michael Steele/GettyImages

En la segunda mitad del año, el equipo experimentó algunos cambios y sus números fueron en declive. Ahora bajo el mando de Rafael Márquez, el Tri registró dos empates (ante Colombia y Perú) y dos derrotas (ante Chile y Estados Unidos) en la Fecha FIFA de septiembre-octubre.

En noviembre, México se midió ante Jamaica en la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El Tri cayó en su visita al caribe y.

De 19 partidos, el Tri ganó 11, empató cuatro y perdió cuatro.