El Inter Miami se despidió de la MLS mostrando una desconocida imagen: perdió 3-0 la ida en condición de local y no logró dar vuelta la historia en la casa del Columbus Crew, que se metió en las semifinales de conferencia ganando la vuelta por la mínima en el adicional del complemento.

Ahora, la espera para volver a ver al mejor de la historia en un campo podría hacerse bastante larga: no jugaría un partido oficial hasta febrero, cuando arranque nuevamente la fase regular de la MLS con el Inter Miami, según informa Fabrizio Romano. Serían un total de 83 días, dependiendo cuando haga su debut el club del sur de la Florida.

Aún así, todavía hay esperanzas para sus fanáticos: el 10 estaría presente en el partido despedida de Carlitos Tévez en la Bombonera el próximo domingo 20 de diciembre, mientras que volvería a jugar en Buenos Aires un amistoso ante River el 19 de enero siguiente. Todavía falta la confirmación oficial del Inter Miami de su calendario de encuentros de preparación para tener mayores precisiones.

El 2026 de Leo Messi en cifras

El mejor de la historia sigue haciendo de las suyas | JOSEPH PREZIOSO/GettyImages

El 10 rosarino tuvo números totalmente impropios de un jugador de su edad: disputó 50 partidos, la mayoría como titular, en los que anotó 41 goles y brindó 21 asistencias. Esto le valió meterse en la conversación por el Balón de Oro, donde terminó quinto en la clasificación final del premio que ganó Harry Kane.

El camino del Inter Miami en la MLS terminó en cuartos de final de la conferencia este, mientras que en el Mundial 2026 alcanzó la final con la selección argentina tras eliminar a Inglaterra en una semifinal para el infarto. La Concachampions para ellos fue una gran desilusión, ya que Nashville los sacó en la primera instancia de mata-mata.