¿Cuándo y dónde se jugará la fase final de la UEFA Nationes League?

La UEFA Nations League se sigue disputando, ya que se deben llevar a cabo las seis fechas de la Fase de Grupos para poder conocer cuáles selecciones estarán en los cuartos de final, recordando que Portugal es la actual defensora.



Una vez que conozcamos a los ocho invitados a los cuartos de final, donde ya están clasificados España, Inglaterra y Portugal, se efectuarán dichos encuentros para tener a los cuatro semifinalistas y dar paso al famoso ‘Final Four’.

¿Cuándo y dónde se jugará el Final Four de la UEFA Nations League?

🇵🇹🔥 PORTUGAL DOMINATE NATIONS LEAGUE GROUP A4! DENMARK CHASING QUARTER-FINAL SPOT!



Portugal are leading UEFA Nations League 2026/27 League A Group 4 with a perfect record! They have won all four matches and already secured their place in the quarter-finals. Denmark sit second pic.twitter.com/5YXrg3WNlx — The Football (@THEFOOTBALL_0FI) November 12, 2026

Ahora bien, al no estar definida la Fase de Grupos, todavía no se tiene una sede oficial para las semifinales porque eso depende de quiénes sean los clasificados, aunque la ceremonia está prevista para el 6 de diciembre del 2026, donde se designará el país y los inmuebles que abrirán sus puertas para el espectáculo.



A diferencia de otros certámenes, la sede no se elige con anticipación sino que las federaciones de la Liga A presentan candidaturas. Por ejemplo, España ha postulado tanto al Estadio Santiago Bernabéu como al Estadio José Zorrilla.



Del mismo modo, sí se tiene pactado cuándo se realizarán los encuentros: la Semifinal 1 será el miércoles 9 de junio, la Semifinal 2 el jueves 10 de junio, con la Gran Final y el partido por el Tercer Lugar el domingo 13 de junio.



Tal como se mencionó previamente, La Roja, El Equipo de los Tres Leones y La Seleçao ya tienen boleto en mano para los cuartos de final, mientras Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Alemania, Dinamarca, Noruega y Gales se mantienen en la pelea por superar la primera ronda.

¿Quiénes aspiran al Final Four?

¡Los líderes! 🇪🇸



España se llevó un duelo clave ante Chequia para seguir en la punta del Grupo A3 de la UEFA Nations League, con 15 puntos. 💫



Krejci se fue expulsado al 69'. 🟥 pic.twitter.com/JGvpbgd88Y — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 12, 2026

La Liga A de la UEFA Nationes League tiene cuatro grupos con cuatro selecciones, avanzando el primero y segundo lugar de cada sector.



En el Grupo A1, Italia y Francia están en primero y segundo lugar, respectivamente, gracias a sus diez puntos y sus diferencias de +5 y +3. No obstante, ninguno de los dos está seguro porque Bélgica tiene nueve, mientras Turquía ya está fuera sin haber logrado puntos.



Sobre el Grupo A2, Países Bajos tiene ocho puntos, los mismos que Grecia, además ambos tiene diferencia de +2. Alemania aparece como tercera con cinco puntos, sin estar eliminada todavía, caso contrario a Serbia que está en ceros.



Con respecto al Grupo A3, España lidera con 15 unidades, seguido de Inglaterra con doce, por lo que ambos están disputándose la cima en las jornadas restantes. Croacia, con tres unidades, y República Checa, con cero, ya no aspiran a nada.



Finalmente, en el Grupo A4, Portugal navega en aguas tranquilas con sus doce unidades, pero Dinamarca, con seis, Noruega, con tres, y Gales, con tres, darán todo de sí para continuar con vida en este torneo.