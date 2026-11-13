¿Cuánto dinero se gastó el Manchester United en indemnizaciones durante los últimos años?
El Manchester United sigue agrandando su deuda con el despido de un nuevo entrenador, Michael Carrick. Su sucesor será Mauricio Pochettino, que viene de dirigir a la selección de Estados Unidos y no tendría un contrato justamente barato para las sufridas arcas de los Diablos Rojos.
Según informa James Robson en un artículo para Associated Press, el club mancuniano ya gastó más de 100 millones de dólares para indemnizar entrenadores y directivos vinculados al área de fútbol desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013.
Todavía el importe del resarcimiento de Carrick no ha sido informado de manera oficial por el United, pero The Telegraph estima que la interrupción del vínculo del entrenador y sus asistentes le costaría a la entidad unos 6.6 millones de dólares.
Por el momento, no se sabe cuánta compensación le correspondería a Carrick tras ser despedido con menos de seis meses transcurridos de su contrato de dos años.
La citada fuente señala que el despido de José Mourinho en 2018 costó 26 millones de dólares, mientras que cesar al polémico Erik Ten Hag le salió a los Diablos Rojos por una cifra cercana a los 14 millones de dólares.
El caso de Ruben Amorim fue menos traumático de lo esperado, ya que su nombramiento rápido en el AC Milan redujo la compensación máxima que tendrían que haber abonado (22.1 millones de dólares). En su lugar, abonaron solo 13,5 millones de dólares.
Despedir a David Moyes le costó al United un total de 6.8 millones de dólares, mientras que Louis van Gaal recibió la onerosa cifra de 11 millones de dólares. Por su parte, fueron 12 millones de euros los que cobró el cuerpo técnico de Ole Gunnar Solskjaer para marcharse.
Entrenador
Valor de la indemnización
David Moyes
6.8 millones de dólares
Louis van Gaal
11 millones de dólares
José Mourinho
22 millones de euros
Ole Gunnar Solskjaer
12 millones de euros
Erik Ten Hag
14 millones de dólares
Ruben Amorim
13.5 millones de dólares
Michael Carrick
6.6 millones de dólares
TOTAL
85.9 millones de dólares
Aclaración: esta tabla solo refleja lo gastado en indemnizaciones a entrenadores, no así a directores deportivos ni demás directivos de cargo rentado.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti