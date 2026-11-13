¿Cuánto dinero se gastó el Manchester United en indemnizaciones durante los últimos años?

El Manchester United sigue agrandando su deuda con el despido de un nuevo entrenador, Michael Carrick. Su sucesor será Mauricio Pochettino, que viene de dirigir a la selección de Estados Unidos y no tendría un contrato justamente barato para las sufridas arcas de los Diablos Rojos.

Según informa James Robson en un artículo para Associated Press, el club mancuniano ya gastó más de 100 millones de dólares para indemnizar entrenadores y directivos vinculados al área de fútbol desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013.

Todavía el importe del resarcimiento de Carrick no ha sido informado de manera oficial por el United, pero The Telegraph estima que la interrupción del vínculo del entrenador y sus asistentes le costaría a la entidad unos 6.6 millones de dólares.

Michael Carrick es el último en irse | Carl Recine/GettyImages

Por el momento, no se sabe cuánta compensación le correspondería a Carrick tras ser despedido con menos de seis meses transcurridos de su contrato de dos años.

La citada fuente señala que el despido de José Mourinho en 2018 costó 26 millones de dólares, mientras que cesar al polémico Erik Ten Hag le salió a los Diablos Rojos por una cifra cercana a los 14 millones de dólares.

El caso de Ruben Amorim fue menos traumático de lo esperado, ya que su nombramiento rápido en el AC Milan redujo la compensación máxima que tendrían que haber abonado (22.1 millones de dólares). En su lugar, abonaron solo 13,5 millones de dólares.

José Mourinho fue el que más dinero cobró de todos | Laurence Griffiths/GettyImages

Despedir a David Moyes le costó al United un total de 6.8 millones de dólares, mientras que Louis van Gaal recibió la onerosa cifra de 11 millones de dólares. Por su parte, fueron 12 millones de euros los que cobró el cuerpo técnico de Ole Gunnar Solskjaer para marcharse.

Entrenador Valor de la indemnización David Moyes 6.8 millones de dólares Louis van Gaal 11 millones de dólares José Mourinho 22 millones de euros Ole Gunnar Solskjaer 12 millones de euros Erik Ten Hag 14 millones de dólares Ruben Amorim 13.5 millones de dólares Michael Carrick 6.6 millones de dólares TOTAL 85.9 millones de dólares

Aclaración: esta tabla solo refleja lo gastado en indemnizaciones a entrenadores, no así a directores deportivos ni demás directivos de cargo rentado.

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