¿Cuánto podría costarle al Manchester United el descenso de la Premier League?

Si ocurriera lo impensable y el Manchester United descendiera de la Premier League, esto pondría a prueba, y de gran manera, la convicción de Avram Glazer de que el rendimiento deportivo del club no afecta negativamente a su potencia comercial ni, por extensión, a su valor financiero.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

En la temporada 2024/25, el United terminó decimoquinto en la Premier League tras un bajón en la recta final de la campaña. Sin embargo, el descenso, algo que no ocurría desde la temporada 1973-74, nunca fue una preocupación real; de hecho, el club no ocupó ninguno de los tres últimos puestos en ningún momento de aquel curso.

Llegados al segundo parón internacional de la temporada 2026/27, la situación parece mucho más preocupante. El United ocupa la decimoctava posición en la tabla y podría haber terminado colista si el Crystal Palace hubiera dado la sorpresa ante el Liverpool y si Patrick Dorgu no hubiera logrado el empate en el minuto 96 contra el Aston Villa. Tras las diez primeras jornadas, todos los demás equipos de la categoría han ganado, al menos, el doble de partidos que los Red Devils.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Michael Regan/GettyImages

Aunque la supercomputadora de Opta no sitúa al United como el principal candidato al descenso, la probabilidad del 21,57%, una cifra similar a la que se le asigna al Nottingham Forest, al Fulham o al Ipswich Town, resulta alarmante.

Hacia el final de la temporada pasada, un análisis de BBC Sport estimó que un hipotético descenso del Tottenham, que el club terminó evitando por muy poco, habría supuesto una pérdida de 346,6 millones de dólares en los ingresos de la campaña siguiente. El Manchester United es una entidad de mayor envergadura y, por tanto, tiene mucho más que perder.

Pagos de compensación

West Bromwich Albion v Southampton FC - Sky Bet Championship | Catherine Ivill/GettyImages

Los clubes que descienden de la Premier League reciben pagos de compensación (conocidos como parachute payments) para amortiguar el impacto de su caída a la EFL Championship. Aquellos que desciendan esta temporada percibirán fondos durante tres años, por un importe total de unos 146,1 millones de dólares; más del 50 % de esta cantidad se asignará al primer año, con una reducción gradual en los dos años siguientes.

Estos pagos pueden marcar una diferencia sustancial para los clubes más pequeños, que son por lo general los que suelen verse en esta situación, caracterizados por unos costes y unos ingresos más reducidos. Sin embargo, el United sufriría pérdidas mucho mayores, ya que el descenso afectaría negativamente a otras fuentes de ingresos. La temporada pasada, los costes operativos del club durante un año superaron los 929,6 millones de dólares.

Ingresos comerciales

Manchester United v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Los ingresos comerciales, que, a juicio de Avram Glazer, parecen estar protegidos gracias a la perdurable fuerza de marca de equipos como los New York Yankees o los Dallas Cowboys, los cuales no pueden descender de sus respectivas ligas, sufrirían un golpe evidente.

Adidas, el proveedor de equipaciones del club, paga al United aproximadamente 119,5 millones de dólares al año por el privilegio de vestir al equipo; una inversión que, para la marca, resulta sumamente rentable. Según el Daily Mail, dicha cifra podría reducirse a la mitad si el club no compite en la Premier League; asimismo, la ausencia en la Champions League conllevaría otra penalización, lo que podría rebajar esa cantidad a solo 46,5 millones de dólares.

Peor aún: Adidas podría incluso rescindir el contrato valorado en hasta 1200 millones de dólares a lo largo de sus 10 años de vigencia, hasta 2035, con un preaviso de un año. El acuerdo con Qualcomm, que luce la marca Snapdragon en la parte frontal de la camiseta, se amplió hasta 2029, poco después de iniciarse el contrato original; en este caso, no constan cláusulas de rescisión ni penalizaciones por rendimiento, a diferencia de lo que ocurre con Adidas.

Los ingresos comerciales no desaparecerán necesariamente de la noche a la mañana, en la temporada 2025/26 ascendieron a 420,1 millones de dólares, pero la capacidad del United para seguir atrayendo a patrocinadores de primer nivel, dispuestos a desembolsar grandes sumas por asociarse con el club, disminuirá inevitablemente; entre otras razones, porque una menor visibilidad o un menor interés reducen el valor que dichos patrocinadores obtienen de la alianza.

Aunque el paso por la Championship podría ser breve, el impacto a nivel deportivo, incluso tras un hipotético regreso a la Premier League, podría provocar daños que perduren mucho más allá del descenso inicial.

Ingresos por retransmisión

Coventry City v Hull City - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Los clubes de la EFL Championship perciben solo una fracción de lo que obtienen los equipos de la Premier League a través de los acuerdos televisivos. En la máxima categoría, durante la temporada 2024/25, cada club recibió 39,6 millones de dólares procedentes de los derechos de emisión en el Reino Unido, además de 78,6 millones de dólares por los mercados internacionales.

Asimismo, se realizó un pago centralizado de 10,5 millones de dólares a cada club, lo que garantiza unos ingresos superiores a los 127,5 millones de dólares, sin contar los importes adicionales que dependen de cuántos partidos de un equipo se emitan en el mercado nacional. Por ejemplo, cuando el Liverpool tuvo 30 de sus 38 partidos televisados ​​en directo en el Reino Unido esa temporada, sus ingresos totales procedentes exclusivamente de la Premier League ascendieron a 232,3 millones de dólares.

La Champions League, para los clubes que participan en ella, supone un ingreso adicional; la cantidad que puede percibir un equipo depende de su avance en la competición y del valor del mercado televisivo de su país. Se estima que, la temporada pasada, el Arsenal obtuvo más de 120 millones de dólares.

En la Championship, el pago centralizado para la temporada 2024/25 fue de aproximadamente 14,6 millones de dólares; no obstante, los clubes que reciben los ya mencionados parachute payments no tienen derecho a percibir la totalidad de esa cantidad. En este caso, los ingresos derivados únicamente de los derechos de emisión podrían limitarse a unos 5,3 millones de dólares.

Ingresos por día de partido

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

Los principales clubes de la Premier League ven cada vez más a sus aficionados como clientes y buscan obtener la mayor cantidad de dinero posible de cada uno de ellos durante los días de partido.

Sin embargo, la afición en cualquier deporte es, por naturaleza, muy voluble. ¿Qué demanda podría haber para elementos como entradas, comida y bebida, productos oficiales o paquetes de hospitalidad si el club dejara de competir en la Premier League y, en su lugar, se enfrentara a equipos de una categoría inferior? La asistencia a los estadios nunca desaparecerá por completo, pero el interés de ese aficionado turista o visitante ocasional, un perfil al que los clubes apuntan cada vez más dado que suele realizar un mayor gasto, disminuye drásticamente cuando el atractivo del espectáculo se desvanece.

Sería necesario reducir los precios para atraer a un público más allá de la base de seguidores más fieles a los partidos de menor nivel. Aunque en el pasado los ingresos generados durante los días de partido fueron el sustento fundamental de los clubes de fútbol, ​​hoy en día representan la fuente de ingresos más pequeña para los grandes clubes de la Premier League, debido a su enorme poder comercial y a los ingresos que perciben por la retransmisión de sus encuentros. No obstante, este tipo de ingresos volvería a cobrar una importancia renovada.

Posibilidad de daños duraderos



Manchester United Women v Club Atletico de Madrid - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO | Morgan Harlow - UEFA/GettyImages

¿Qué supondría un descenso para el Manchester United? El descenso de un club de esta envergadura es algo que nunca ha ocurrido en la era de la Premier League; una etapa que no admite comparación con ninguna otra en la historia del fútbol inglés, debido a las cantidades de dinero que se manejan, desproporcionadas con respecto al resto de la pirámide futbolística.

Hace medio siglo, la última vez que los Red Devils descendieron, el panorama era mucho más dinámico. Era posible que un equipo ascendiera a la máxima categoría y, de inmediato, luchara por el título, o incluso lo ganara. Eso fue precisamente lo que hizo el United: terminó tercero en la temporada 1975/76, justo después de haber ganado la Segunda División. Por su parte, el Nottingham Forest protagonizó una hazaña al conquistar el título en la temporada 1977/78, tras haber ascendido, para luego alzarse con dos Copas de Europa consecutivas. Algo así es hoy impensable.

Un descenso esta temporada transformaría radicalmente la plantilla del United. Sería inevitable, tanto por los salarios que perciben los jugadores actuales sumado, cabe suponer, al rechazo que a muchos les causaría pasar una o más temporadas en el Championship, como por la drástica reducción de ingresos que sufriría el club al militar en la segunda categoría. Quedaría por ver, además, en qué nivel competitivo regresaría el equipo a la Premier League, suponiendo que dicho retorno fuera inmediato.

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