Hirving Lozano, mejor conocido como: el ‘Chucky’, conquistó millones de mexicanos en la copa del mundo de Rusia 2018, luego de concretar el gol con el que la selección mexicana derrotó 1-0 al América, en uno de los triunfos más emblemáticos en la historia del conjunto tricolor.

Se esperaba demasiado del canterano de los Tuzos del Pachuca. Sobre todo, porque al emigrar el fútbol europeo lo hizo bastante bien. Los hinchas del PSV corearon su nombre y lo hicieron un verdadero ídolo.

En 2025 fichó por el San Diego FC, y pese a que en la cancha no paraba de rendir, fuera de ella empezó a generar tanto ruido que terminó por salir de mala manera de la institución.

La relación entre Hirving Lozano y el San Diego FC parece estar completamente rota | Orlando Ramirez/GettyImages

En 2026, luego de meses de estar parado, cobrando un sueldo millonario sin desquitarlo en el campo, firmó para Los Ángeles Galaxy y regresó a la selección mexicana de fútbol.

Con el conjunto angelino disputó un total de 10 partidos, marcó dos goles y puso una asistencia. No obstante, el LA Galaxy ha decidido no hacer valer la opción de compra, por lo que el ‘Chucky’ Lozano tendrá que volver al San Diego FC.

🇲🇽 Chucky Lozano will return to San Diego FC after a loan to the LA Galaxy.



Galaxy opted not to pick up Lozano's purchase option. The 31-year-old back fully on the books with San Diego and club will look to find another departure this winter.



Lozano under contract thru 2028. pic.twitter.com/0HCVSjbbz2 — Tom Bogert (@tombogert) November 20, 2026

¿Cuál es la situación contractual de Hirving Lozano con el San Diego FC?

El futbolista mexicano tiene contrato vigente hasta el 2028 con el San Diego FC. Si tomamos en cuenta la extraordinaria calidad del futbolista en cuestión, contar con un elemento así, a sus 31 años, no le caería nada mal al equipo dueño de su carta.

Sin embargo, la relación entre el jugador y la institución está completamente rota, por lo que lo más probable es que busquen una nueva cesión en el próximo mercado de fichajes. Tiene cabida en algunos clubes mexicanos, como el Toluca o el Cruz Azul, aunque el tema actitudinal pone a dudar a cualquiera.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS