El Arsenal tendría encaminado uno de sus principales objetivos de cara al futuro: asegurar la continuidad de Declan Rice. El mediocampista inglés habría alcanzado un principio de acuerdo con la institución londinense para firmar una renovación por cinco años, que extendería su contrato hasta junio de 2031.

La información fue adelantada por David Ornstein, periodista de The Athletic, quien señaló que las negociaciones habrían llegado a buen puerto después de varios meses de conversaciones entre el club y los representantes del futbolista. Según el reporte, únicamente restarían completar los trámites formales antes de que el nuevo vínculo pueda ser firmado y anunciado oficialmente.

🚨❤️🤍 Arsenal have reached an agreement with Declan Rice to sign new contract until June 2031!



Jurrien Timber also set to put pen to paper soon after verbal agreement.



All confirmed after talks at final stages over last two months and now all set to sign, as @TheAthleticFC… pic.twitter.com/o6PhBs3Kai — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2026

Una mejora salarial importante para Rice

Uno de los aspectos centrales de la renovación sería el reconocimiento económico al protagonismo que Rice adquirió desde su llegada al Emirates Stadium.

Según informó Sky Sports, el nuevo contrato contemplaría un importante incremento salarial que llevaría al mediocampista a percibir alrededor de 360.000 euros semanales, una cifra que lo ubicaría entre los futbolistas mejor pagos del plantel, junto a Bukayo Saka.

Su contrato anterior vencía en 2028

La decisión de avanzar con una renovación anticipada respondería a la intención del conjunto dirigido por Mikel Arteta de proteger a una de sus principales figuras. Rice tiene contrato hasta junio de 2028, con una opción de extensión por una temporada adicional a favor del club, por lo que el nuevo acuerdo permitiría asegurar su permanencia durante varios años más.

El internacional inglés llegó procedente del West Ham en julio de 2023, en una operación que alcanzó los 122 millones de euros. Desde entonces, se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo, tanto por su capacidad para recuperar pelotas como por su despliegue, liderazgo y llegada al área rival.

Rice ya había anticipado su deseo de renovar

Declan Rice tendría encaminada su renovación con Arsenal hasta junio de 2031 | Justin Setterfield/GettyImages

La posibilidad de continuar en Londres también había sido respaldada por el propio futbolista. Durante la concentración de Inglaterra en la última fecha FIFA, en la previa del encuentro frente a España, Rice se refirió a las conversaciones con el Arsenal y dejó en claro su satisfacción por permanecer en la institución.

"Un nuevo contrato, ojalá, esté cerca", expresó el mediocampista. Además, destacó la confianza que recibe de Arteta y el apoyo de sus compañeros, factores que considera fundamentales para desarrollar su mejor versión.

El Arsenal busca mantener su columna vertebral

La renovación de Rice formaría parte de una estrategia más amplia de la directiva para conservar la base del equipo, y su permanencia hasta 2031 representaría un paso importante en ese objetivo.

Con Arteta también comprometido con el proyecto, los Gunners buscarían darle continuidad a un plantel que logró conquistar la Premier League y alcanzar la final de la UEFA Champions League durante la temporada anterior.

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