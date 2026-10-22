El Manchester City se encuentra atrapado en un momento extraño de la historia de la Premier League, en una especie de limbo entre el veredicto y la sanción.

Los últimos informes sugieren que el castigo más probable que recibirá el City por sus problemas financieros (apelación pendiente) es una deducción de puntos " exorbitante que garantizaría de hecho el descenso de la máxima categoría.

Aparentemente, no hay cláusulas de descenso en los contratos de ningún jugador del City , lo que seguramente dará lugar a conversaciones incómodas con los agentes en las próximas semanas y meses si se llega a aplicar dicha sanción. Aun así, es casi imposible imaginar a Erling Haaland y Rayan Cherki jugando en la EFL la próxima temporada, y las mayores estrellas del City ya estarán planeando sus rutas de escape.

El próximo verano podría producirse el mayor éxodo de jugadores de primer nivel de un solo club en un único mercado de fichajes desde que la Juventus perdiera a jugadores como Zlatan Ibrahimović, Fabio Cannavaro, Patrick Vieira, Lilian Thuram y otros en el verano de 2006 tras el Calciopoli.

¿Dónde podrían jugar Haaland y el resto de las estrellas del Manchester City si el club desciende?

Gianluigi Donnarumma

Manchester City v AEK Athens FC - UEFA Champions League - League Phase - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

El Bayern Múnich es probablemente el único superclub que necesita un portero de élite en un futuro próximo, ya que el contrato de Manuel Neuer, de 40 años, expira el próximo verano.

Rubén Dias

¿Un defensa central de calidad que se acerca rápidamente a los cuarenta años? Suena como un fichaje soñado para el Inter de Milán , que podría reunir al equipo titular junto a Manuel Akanji y John Stones.

Marc Guehi

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Kate McShane/GettyImages

¿Es demasiado obvio lo del Liverpool? Con el contrato de Virgil van Dijk a punto de expirar el próximo verano, tendría sentido desempolvar las publicaciones sobre fichajes que el equipo de redes sociales archivó discretamente el año pasado.

Josko Gvardiol

Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Barcelona ha tenido una temporada casi impecable en 2026/27, pero si hubiese que identificar una zona que requiere refuerzos, esa sería la defensa. La incorporación de un jugador de primer nivel como Gvardiol refuerza tanto el lateral izquierdo como el central.

Nico O'Reilly

Nadie acumula tantos canteranos como el Chelsea . Es el destino.

Elliot Anderson

Dejando de lado la posibilidad de un emotivo regreso a Newcastle, el Liverpool , un equipo con un juego más blando, realmente podría beneficiarse de un centrocampista de este calibre.

Ayyoub Bouaddi

Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Molly Darlington/GettyImages

El PSG está arrasando en Europa. Imáginense lo que sería con Bouaddi.

Rayan Cherki

Los franceses también podrían hacerse con los servicios de Cherki.

Enzo Fernández

Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Visionhaus/GettyImages

En el mercado actual, existen muy pocas opciones para un jugador como Fernández. El centrocampista, conocido por su vocación ofensiva, declaró a algunos youtubers que le encantaría vivir en Madrid por lo que los rumores vinculándolo al Merengue circularon a toda velocidad.

Fernández (con buen criterio) no especificó a qué club de la capital española se refería. Un traspaso al Atlético de Madrid podría ser la mejor opción para evitar que acabe siendo suplente de Iván Toney en la Liga Saudí.

Phil Foden

Foden se queda. Hasta el final.

Jérémy Doku

Doku tiene todos esos ingredientes de agilidad, velocidad y efectividad que parecen faltarle al Arsenal en ataque, y sería un fichaje ideal para los vigentes campeones de la Premier League.

Ilman Ndiaye

Como en aquel episodio de Los Simpson donde aparece el verdadero Seymour Skinner, simplemente fingimos que nada de esto sucedió: volvemos directamente al Everton . Sin preguntas.

Antoine Semenyo

Unai Emery sin duda necesita más opciones de calidad en las bandas para llevar a su Aston Villa al siguiente nivel tras la venta masiva de jugadores este verano... Eso sí, siempre y cuando puedan asumir los salarios sin caer peligrosamente en sus propios problemas financieros.

Erling Haaland

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Michael Steele/GettyImages

¿El Barcelona o el Real Madrid ? ¿Qué tal un Clásico único para decidir, con el noruego de 1,96 m posado coquetamente sobre un pedestal en lugar de un trofeo?

En realidad, la Casa Blanca seguramente no puede albergar a otro delantero superestrella en su vestuario, por mucho que a Florentino Pérez le guste jugar al Tetris Galáctico con su plantilla. El Barcelona sí quería un delantero este verano, hasta que Raphinha se transformó en el Ronaldo de su mejor momento.

En caso de que ninguno de los dos esté realmente interesado: ¿Te interesaría un emotivo regreso a casa al Leeds United, Erling?