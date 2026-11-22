Estamos por vivir la última jornada del Torneo Apertura 2026. Tigres y América se miden este sábado 21 de noviembre en el Estadio Universitario, sin embargo, el panorama es muy diferente para ambas escuadras. Los azulcremas están entre los cinco clasificados a la Liguilla por el título, además aún aspiran al liderato, mientras los regios ya están eliminados desde hace un rato.

💪🏼⚽️ Continuamos con la preparación de cara a nuestro partido de este sábado ante América. pic.twitter.com/2DGy3vQUNw — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 18, 2026

La U de Nuevo León está eliminada, cortándose así su racha digna de presumir de 23 Liguillas consecutivas. El semestre fue una verdadera pesadilla para los felinos. Su primer torneo sin el francés André-Pierre Gignac fue trágico, pues muy temprano en el campeonato el técnico argentino Guido Pizarro puso su renuncia, sin olvidar que estuvieron plagados de lesiones. El experimentado Víctor Manuel Vucetich, que llegó como nuevo estratega y vicepresidente deportivo del club, no pudo enderezar el barco, pensando mejor en el siguiente Clausura 2027.



Con respecto a las Águilas, tienen que vencer a los felinos para poder aspirar a la cima, pero al mismo tiempo, necesitará que Chivas derrote a Cruz Azul en el Estadio Akron o al menos igualen. En su primer semestre al frente, el técnico uruguayo Guillermo Almada tiene a los de Coapa en el segundo peldaño con 30 unidades. La mala noticia para los emplumados es que llevan cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria, incluso en la Fecha FIFA cayó por la mínima frente al New York Red Bulls en un duelo amistoso.



Para este cotejo, los regios recuperan al defensa Alan Franco y al pivote brasileño Rómulo Zwarg, mientras los capitalinos no tendrán al extremo uruguayo Brian Rodríguez, por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, además del brasileño Raphael Veiga, rehabilitándose en su país, y Érick Sánchez, este último por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cómo ver el encuentro por TV y Streaming Online?

Para poder ver el choque desde los Estados Unidos está la opción de fuboTV, además de Telemundo (canal y página), UNIVERSO (canal y app), FOX Deportes, Estrella TV y FOX One.



En el caso de México, se podrá ver por televisión abierta a través de Azteca 7, aparte de su página web. Del mismo modo, FOX México y FOX One son alternativas.

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