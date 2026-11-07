Skip to main content
Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer 1-0 al Hull City

Los Gunners ratificaron su buen momento en la Premier League con un gran triunfo.
Bruno Pernigotti|
Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27
Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El Arsenal derrotó al Hull City por marcador de 1-0 este sábado 7 de noviembre en duelo de la jornada 10 de la Premier League. Con este resultado, los Gunners llegaron a 27 puntos y se mantienen como líderes en solitario.

A continuación, los próximos cinco partidos del Arsenal.

Newcastle vs Arsenal, fecha 11 de la Premier League

St James' Park
Newcastle United v Sheffield United - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Después del parón internacional, el Arsenal va a retomar la actividad con una visita al St. James' Park. A pesar de que el Newcastle no tuvo el arranque de temporada esperado, jugar en su estadio siempre es un desafío para los visitantes.

  • 21/11/2026: Newcastle vs Arsenal - Premier League - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

Arsenal vs Borussia Dortmund, jornada 5 de la Champions League

Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg
Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg | Alex Burstow/GettyImages

El comienzo de la segunda mitad de la fase de liga de la Champions tendrá el duelo entre los Gunners y el Borussia Dortmund. Va a ser importante sumar puntos a medida que se acerca la clasificación a los octavos de final.

  • 24/11/2026: Arsenal vs Borussia Dortmund - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Manchester City, fecha 12 de la Premier League

Kai Havertz
Arsenal FC v Manchester City FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Los dos candidatos al título de la Premier se enfrentarán en Londres por la fecha 12. El ganador podría quedarse con el liderazgo de la liga, donde los Gunners marchan primeros y los Citizens segundos.

  • 29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Brentford vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League

Brentford FC v Nottingham Forest FC - Premier League
Brentford FC v Nottingham Forest FC - Premier League | Clive Rose/GettyImages

En el arranque del último mes del año, los dirigidos por Mikel Arteta tendrán una parada complicada en Brentford contra las Abejas en un estadio donde suelen hacerse fuertes. Actualmente están sextos y tienen la ilusión de clasificarse a una copa internacional para la próxima temporada.

  • 02/12/2026: Brentford vs Arsenal - Premier League - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15

Tottenham vs Arsenal, jornada 14 de la Premier League

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League
Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

El derbi del norte de Londres tendrá lugar por primera vez esta temporada el 6 de diciembre en el Tottenham Stadium, con miles de fanáticos que intentarán empujar al equipo de De Zerbi para salir del fondo de la tabla de posiciones.

  • 06/12/2026: Tottenham vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Newcastle United

21/11/2026

USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

Premier League

USA: Telemundo
MEX: Max México
ESP: DAZN

Borussia Dortmund

24/11/2026

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Champions League

USA: Paramount+
MEX: TNT Sports
ESP: Movistar Liga de Campeones

Manchester City

29/11/2026

USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Premier League

USA: Telemundo
MEX: Max México
ESP: DAZN

Brentford

02/12/2026

USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15

Premier League

USA: Telemundo
MEX: Max México
ESP: DAZN

Tottenham

06/12/2026

USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Premier League

USA: Telemundo
MEX: Max México
ESP: DAZN

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/images/voltaxMediaLibrary/mmsport/sports_illustrated_ftbol/01m641rhmbs9t1by9d1p.jpg
BRUNO PERNIGOTTI

Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.

Share on XFollow BPernigotti