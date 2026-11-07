El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer 1-0 al Hull City
El Arsenal derrotó al Hull City por marcador de 1-0 este sábado 7 de noviembre en duelo de la jornada 10 de la Premier League. Con este resultado, los Gunners llegaron a 27 puntos y se mantienen como líderes en solitario.
A continuación, los próximos cinco partidos del Arsenal.
Newcastle vs Arsenal, fecha 11 de la Premier League
Después del parón internacional, el Arsenal va a retomar la actividad con una visita al St. James' Park. A pesar de que el Newcastle no tuvo el arranque de temporada esperado, jugar en su estadio siempre es un desafío para los visitantes.
- 21/11/2026: Newcastle vs Arsenal - Premier League - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
Arsenal vs Borussia Dortmund, jornada 5 de la Champions League
El comienzo de la segunda mitad de la fase de liga de la Champions tendrá el duelo entre los Gunners y el Borussia Dortmund. Va a ser importante sumar puntos a medida que se acerca la clasificación a los octavos de final.
- 24/11/2026: Arsenal vs Borussia Dortmund - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Arsenal vs Manchester City, fecha 12 de la Premier League
Los dos candidatos al título de la Premier se enfrentarán en Londres por la fecha 12. El ganador podría quedarse con el liderazgo de la liga, donde los Gunners marchan primeros y los Citizens segundos.
- 29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Brentford vs Arsenal, jornada 13 de la Premier League
En el arranque del último mes del año, los dirigidos por Mikel Arteta tendrán una parada complicada en Brentford contra las Abejas en un estadio donde suelen hacerse fuertes. Actualmente están sextos y tienen la ilusión de clasificarse a una copa internacional para la próxima temporada.
- 02/12/2026: Brentford vs Arsenal - Premier League - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15
Tottenham vs Arsenal, jornada 14 de la Premier League
El derbi del norte de Londres tendrá lugar por primera vez esta temporada el 6 de diciembre en el Tottenham Stadium, con miles de fanáticos que intentarán empujar al equipo de De Zerbi para salir del fondo de la tabla de posiciones.
- 06/12/2026: Tottenham vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Newcastle United
21/11/2026
USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
Premier League
USA: Telemundo
Borussia Dortmund
24/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+
Manchester City
29/11/2026
USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Premier League
USA: Telemundo
Brentford
02/12/2026
USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15
Premier League
USA: Telemundo
Tottenham
06/12/2026
USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Premier League
USA: Telemundo
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti