El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras caer ante el FC Barcelona
El Atlético de Madrid cayó ante el FC Barcelona en la jornada 12 de LaLiga. Giuliano Simeone adelantó a los rojiblancos en el minuto 10, sin embargo, los blaugranas le dieron la vuelta al marcador con un doblete de Fermín López. Con este resultado, los Colchoneros permanecen en el tercer lugar de la tabla, por debajo de cuadro catalán y el Real Madrid.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid
Getafe vs Atlético de Madrid, fecha 13 de LaLiga
A la vuelta de la fecha FIFA, los colchoneros visitarán el Coliseum para enfrentar al Getafe. Un duelo siempre áspero, ante un rival que suele hacerse fuerte en casa y complicarles la vida a los equipos grandes.
22/11/2026: Getafe vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs Viking, jornada 5 de la Champions League
La actividad en Champions continuará en el Metropolitano con la visita del Viking noruego. En los papeles se trata de uno de los rivales más accesibles de la fase de liga, y el Atlético buscará aprovechar la localía para dar un paso importante rumbo a los primeros puestos de la tabla.
25/11/2026: Atlético de Madrid vs Viking - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Elche vs Atlético de Madrid, fecha 14 de LaLiga
Cuatro días después del compromiso europeo, el Atlético viajará al Martínez Valero para medirse con el Elche. Será el tercer partido en una semana para los rojiblancos, por lo que Simeone tendrá que administrar las cargas de cara a un diciembre igual de exigente.
29/11/2026: Elche vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 23 de LaLiga
El mata-mata liguero entre el Barcelona y el Atlético se completará relativamente pronto, ya que estos dos equipos adelantarán su encuentro de la jornada 23 por la organización de la Supercopa de España en Turquía ese mismo fin de semana.
- 02/12/2026: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
Atlético de Madrid vs Real Betis, fecha 15 de LaLiga
La continuidad de la actividad del último mes del año traerá la visita del Real Betis al Metropolitano. Los verdiblancos son uno de los mejores equipos en esta temporada, con un gran presente en LaLiga y compitiendo en la Champions.
5 o 6/12/2026: Atlético de Madrid vs Real Betis - LaLiga - Horario por confirmar
El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Getafe
22/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
Viking
25/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+
Elche
29/11/2026
USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
FC Barcelona
02/12/2026
USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
Betis
5 o 6/12/2026
Por confirmar
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti