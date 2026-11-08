El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras caer ante el FC Barcelona

El Atlético de Madrid cayó ante el FC Barcelona en la jornada 12 de LaLiga. Giuliano Simeone adelantó a los rojiblancos en el minuto 10, sin embargo, los blaugranas le dieron la vuelta al marcador con un doblete de Fermín López. Con este resultado, los Colchoneros permanecen en el tercer lugar de la tabla, por debajo de cuadro catalán y el Real Madrid.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid

Getafe vs Atlético de Madrid, fecha 13 de LaLiga

Getafe CF v Brighton & Hove Albion - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD3 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

A la vuelta de la fecha FIFA, los colchoneros visitarán el Coliseum para enfrentar al Getafe. Un duelo siempre áspero, ante un rival que suele hacerse fuerte en casa y complicarles la vida a los equipos grandes.

22/11/2026: Getafe vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Viking, jornada 5 de la Champions League

Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

La actividad en Champions continuará en el Metropolitano con la visita del Viking noruego. En los papeles se trata de uno de los rivales más accesibles de la fase de liga, y el Atlético buscará aprovechar la localía para dar un paso importante rumbo a los primeros puestos de la tabla.

25/11/2026: Atlético de Madrid vs Viking - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Elche vs Atlético de Madrid, fecha 14 de LaLiga

Elche CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27 | Francisco Macia/GettyImages

Cuatro días después del compromiso europeo, el Atlético viajará al Martínez Valero para medirse con el Elche. Será el tercer partido en una semana para los rojiblancos, por lo que Simeone tendrá que administrar las cargas de cara a un diciembre igual de exigente.

29/11/2026: Elche vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

FC Barcelona vs Atlético de Madrid, jornada 23 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El mata-mata liguero entre el Barcelona y el Atlético se completará relativamente pronto, ya que estos dos equipos adelantarán su encuentro de la jornada 23 por la organización de la Supercopa de España en Turquía ese mismo fin de semana.

02/12/2026: FC Barcelona vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30

Atlético de Madrid vs Real Betis, fecha 15 de LaLiga

Atletico Madrid Women v FC Barcelona Woman | Soccrates Images/GettyImages

La continuidad de la actividad del último mes del año traerá la visita del Real Betis al Metropolitano. Los verdiblancos son uno de los mejores equipos en esta temporada, con un gran presente en LaLiga y compitiendo en la Champions.

5 o 6/12/2026: Atlético de Madrid vs Real Betis - LaLiga - Horario por confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Getafe 22/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

ESP: LaLiga TV Viking 25/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+

MEX: -

ESP: Movistar+ Elche 29/11/2026 USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

ESP: LaLiga TV FC Barcelona 02/12/2026 USA: 15:30, MEX: 14:30, ESP: 21:30 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

ESP: LaLiga TV Betis 5 o 6/12/2026 Por confirmar LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

ESP: LaLiga TV