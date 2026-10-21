El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras caer 4-2 ante el PSG

Se terminó el invicto. El Barcelona cayó 4-2 en su visita al PSG por la tercera jornada de la Champions League en un partido vibrante que se definió en el último cuarto de hora. Désiré Doué abrió el marcador antes del descanso, Xavi Espart y Lamine Yamal llegaron a igualarlo en dos ocasiones en el segundo tiempo, pero Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz terminaron inclinando la balanza para el vigente bicampeón de Europa.

La derrota corta la racha perfecta que traían los dirigidos por Hansi Flick, que no conocían otra cosa que la victoria en lo que iba de la temporada. El equipo mostró carácter para empatar dos veces el partido, pero también dejó dudas en defensa y una falta de eficacia que el conjunto parisino supo aprovechar.

El golpe llega en el peor momento posible. Los culés se meten de lleno en un tramo del calendario sin respiro, con compromisos de alto voltaje tanto en LaLiga como en Europa y muy poco margen para rotar.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona.

Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

No hay mejor escenario para levantarse que un Clásico. El Camp Nou será sede del primer duelo de la temporada ante el Real Madrid, un partido que siempre trasciende los tres puntos y que, tras la derrota en París, tendrá un condimento extra para los culés.

25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Alavés, fecha 11 de LaLiga

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Seis días después del Clásico, los blaugranas volverán a jugar como locales, esta vez ante el Alavés. Un compromiso en los papeles más accesible, pero que llegará con el desgaste acumulado de una semana de máxima exigencia.

31/10/2026: Barcelona vs Alavés - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Aston Villa, jornada 4 de la Champions League

Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Kate McShane/GettyImages

Tras la caída en Francia, el Barça necesita recuperar terreno en la fase de liga. El duelo ante el conjunto inglés en el Camp Nou será una oportunidad ideal para volver a sumar de a tres en la máxima competición continental.

3/11/2026: Barcelona vs Aston Villa - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Una de las visitas más complicadas del campeonato. Los de Flick visitan el Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid en el último partido antes del parón de selecciones de noviembre. Un duelo directo en la parte alta de la tabla.

8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga

FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

A la vuelta de la fecha FIFA, el Barcelona recibirá al Villarreal en el Camp Nou. El Submarino Amarillo suele ser un rival incómodo para los culés, y el partido servirá para medir cómo regresa el equipo tras dos semanas sin actividad de clubes. El horario todavía no fue confirmado por LaLiga.

22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - Horario por confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Horarios Competición TV / Streaming Real Madrid 25/10/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: DAZN Spain Alavés 31/10/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar LaLiga Aston Villa 3/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League ESP: Movistar Liga de Campeones Atlético de Madrid 8/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, Izzi

ESP: Movistar LaLiga Villarreal 22/11/2026 TBD LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, Izzi

ESP: Por confirmar

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