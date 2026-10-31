El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras caer 1-0 ante el Brighton

El Manchester City se cruzó dos veces con el Brighton en el lapso de tres días. En la EFL Cup consiguieron llevarse el triunfo en penaltis, pero, este fin de semana, en la jornada 9 de la Premier League, cayeron por la mínima diferencia.

Tras este resultado, los Citizens permanecen en la cima de la liga inglesa con 21 puntos, sin embargo, el Arsenal podría quitarles el liderato en caso de empatar o ganar su duelo ante el Liverpool.

El doble desafío contra las Gaviotas ya es cosa del pasado y la atención está puesta en lo que viene, que incluye el cierre de la primera mitad de la fase de liga de la Champions League y un viaje a Nottingham por la Premier League.

Después, tendrá dos semanas de parón internacional antes de retomar la competencia hacia finales de noviembre. Enzo Maresca tendrá que regular los minutos de sus jugadores y aprovechar el descanso para ajustar estrategias de cara a los compromisos que le esperan durante el invierno.

Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League

Antonio Nusa, RB Leipzig | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El miércoles, el City va a viajar a Alemania para enfrentarse al Leipzig por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions. Todos los puntos importan, sobre todo en esta instancia, que empieza a ordenar la tabla para clasificar a la siguiente ronda.

4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Nottingham Forest vs Manchester City, fecha 10 de la Premier League

Liam Delap, Nottingham Forest | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Tres días después del partido europeo, los Citizens regresarán a la Premier para visitar al Nottingham Forest el sábado 7 de noviembre. Será el último encuentro del City antes del parón internacional, por lo que buscará despedirse con una victoria que le permita mantenerse entre los principales aspirantes al título.

7/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

Manchester City vs Fulham, fecha 11 de la Premier League

Rodrigo Muniz, Fulham | Danehouse Photography Ltd/GettyImages

El City vuelve a las canchas el sábado 21 de noviembre, cuando reciba al Fulham en su primer partido después de la última ventana internacional de 2026. El equipo de Álvaro Arbeloa no tuvo el comienzo de temporada esperado y los Citizens intentarán sacar provecho de su condición de locales.

21/11/2026: Manchester City vs Fulham - Premier League - 7:30 USA, 6:30 MEX, 13:30 ESP

Manchester City vs Napoli, jornada 5 de la Champions League

Kevin De Bruyne, Napoli | MB Media/GettyImages

El 24 de noviembre, los Citizens van a recibir al Napoli en el Etihad por la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Una victoria les permitiría acercarse al objetivo de clasificar a los octavos de final.

24/11/2026: Manchester City vs Napoli - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Arsenal vs Manchester City, fecha 12 de la Premier League

Declan Rice, Arsenal | Alex Pantling/GettyImages

Los de Maresca van a tener uno de los partidos principales del calendario contra el Arsenal, que está en el segundo lugar de la tabla de la Premier. El duelo podría modificar las posiciones en la parte superior de la clasificación.

29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Leipzig 4/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP Champions League USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5 Nottingham Forest 7/11/2026 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP Premier League USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain Fulham 21/11/2026 7:30 USA, 6:30 MEX, 13:30 ESP Premier League USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain Napoli 24/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP Champions League TBD Arsenal 29/11/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain