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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras caer 1-0 ante el Brighton

Los Citizens podrían perder el primer lugar de la Premier League
Sofia Lucena|
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27 | Matt McNulty/GettyImages

El Manchester City se cruzó dos veces con el Brighton en el lapso de tres días. En la EFL Cup consiguieron llevarse el triunfo en penaltis, pero, este fin de semana, en la jornada 9 de la Premier League, cayeron por la mínima diferencia.

Tras este resultado, los Citizens permanecen en la cima de la liga inglesa con 21 puntos, sin embargo, el Arsenal podría quitarles el liderato en caso de empatar o ganar su duelo ante el Liverpool.

El doble desafío contra las Gaviotas ya es cosa del pasado y la atención está puesta en lo que viene, que incluye el cierre de la primera mitad de la fase de liga de la Champions League y un viaje a Nottingham por la Premier League.

Después, tendrá dos semanas de parón internacional antes de retomar la competencia hacia finales de noviembre. Enzo Maresca tendrá que regular los minutos de sus jugadores y aprovechar el descanso para ajustar estrategias de cara a los compromisos que le esperan durante el invierno.

Leipzig vs Manchester City, jornada 4 de la Champions League

Antonio Nusa, RB Leipzig
Antonio Nusa, RB Leipzig | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El miércoles, el City va a viajar a Alemania para enfrentarse al Leipzig por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions. Todos los puntos importan, sobre todo en esta instancia, que empieza a ordenar la tabla para clasificar a la siguiente ronda.

  • 4/11/2026: Leipzig vs Manchester City - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Nottingham Forest vs Manchester City, fecha 10 de la Premier League

Liam Delap, Nottingham Forest
Liam Delap, Nottingham Forest | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Tres días después del partido europeo, los Citizens regresarán a la Premier para visitar al Nottingham Forest el sábado 7 de noviembre. Será el último encuentro del City antes del parón internacional, por lo que buscará despedirse con una victoria que le permita mantenerse entre los principales aspirantes al título.

  • 7/11/2026: Nottingham Forest vs Manchester City - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

Manchester City vs Fulham, fecha 11 de la Premier League

Rodrigo Muniz, Fulham
Rodrigo Muniz, Fulham | Danehouse Photography Ltd/GettyImages

El City vuelve a las canchas el sábado 21 de noviembre, cuando reciba al Fulham en su primer partido después de la última ventana internacional de 2026. El equipo de Álvaro Arbeloa no tuvo el comienzo de temporada esperado y los Citizens intentarán sacar provecho de su condición de locales.

  • 21/11/2026: Manchester City vs Fulham - Premier League - 7:30 USA, 6:30 MEX, 13:30 ESP

Manchester City vs Napoli, jornada 5 de la Champions League

Kevin De Bruyne, Napoli
Kevin De Bruyne, Napoli | MB Media/GettyImages

El 24 de noviembre, los Citizens van a recibir al Napoli en el Etihad por la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Una victoria les permitiría acercarse al objetivo de clasificar a los octavos de final.

  • 24/11/2026: Manchester City vs Napoli - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Arsenal vs Manchester City, fecha 12 de la Premier League

Declan Rice, Arsenal
Declan Rice, Arsenal | Alex Pantling/GettyImages

Los de Maresca van a tener uno de los partidos principales del calendario contra el Arsenal, que está en el segundo lugar de la tabla de la Premier. El duelo podría modificar las posiciones en la parte superior de la clasificación.

  • 29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Leipzig

4/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5

Nottingham Forest

7/11/2026

12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP

Premier League

USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain

Fulham

21/11/2026

7:30 USA, 6:30 MEX, 13:30 ESP

Premier League

USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain

Napoli

24/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

TBD

Arsenal

29/11/2026

11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain

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Published | Modified
Sofía Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.