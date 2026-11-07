El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras perder 3-1 ante el Nottingham Forest
El parón internacional de noviembre puede resultarle positivo al Manchester City de Enzo Maresca. Los Citizens sufrieron dos derrotas consecutivas en la Premier League, contra el Aston Villa y el Brighton. Este fin de semana se enfrentaron al Nottingham Forest: los Citizens cayeron por marcador de 3-1 ante The Garibaldis y quedaron a seis puntos del Arsenal, líder de la competencia.
El calendario les da un respiro de dos semanas, pero el fútbol no espera y, una vez que retomen las competencias, tendrán que comenzar a recuperar la regularidad que mostraron al inicio de la temporada.
A continuación, el calendario de los próximos partidos del City.
Manchester City vs Fulham, fecha 11 de la Premier League
El regreso a las canchas va a ser el 21 de noviembre, cuando los Citizens reciban al Fulham en el Etihad. Es una buena oportunidad para sumar tres puntos contra un rival que, bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, todavía no consiguió los resultados que esperaba.
- 21/11/2026: Manchester City vs Fulham - Premier League - 7:30 USA, 6:30 MEX, 13:30 ESP
Manchester City vs Napoli, jornada 5 de la Champions League
La Champions se jugará en Manchester el 24 de noviembre con la visita del Napoli por la quinta fecha de la fase liga. Una victoria los dejaría más asentados en la zona de clasificación a octavos de final.
- 24/11/2026: Manchester City vs Napoli - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Arsenal vs Manchester City, fecha 12 de la Premier League
El cierre de noviembre tiene en agenda un partidazo por el liderazgo de la Premier. Los Citizens van a viajar a Londres para medirse con el Arsenal, que lideran la tabla con 27 puntos, y buscarán acercarse a los líderes, que sacaron ventaja númerica en las últimas fechas.
- 29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Manchester City vs Leeds, fecha 13 de la Premier League
El primer partido de diciembre va a ser por la Premier contra el Leeds en el Etihad. Los Whites, en lo que va de la temporada, tuvieron una montaña rusa de resultados, sin lograr encadenar más de dos victorias consecutivas.
- 02/12/2026: Manchester City vs Leeds - Premier League - 14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP
Brentford vs Manchester City, fecha 14 de la Premier League
El último mes del año no les va a dar respiro a los de Maresca, que apenas tres días después de enfrentarse al Leeds, van a tener un viaje a Londres para jugar contra el Brentford por la fecha 14 de la Premier.
- 5/12/2026: Brentford vs Manchester City - Premier League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Fulham
21/11/2026
7:30 USA, 6:30 MEX, 13:30 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Napoli
24/11/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
TBD
Arsenal
29/11/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Leeds
2/12/2026
14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Brentford
5/12/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.