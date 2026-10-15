El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras la derrota ante el Atlético de Madrid

Tras caer por 2-0 ante el Atlético de Madrid por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Manchester United afrontará una seguidilla importante de compromisos entre el 18 de octubre y el 3 de noviembre, con encuentros de la Premier League y la competencia europea.

La agenda incluirá visitas al Leeds, el Como y el Chelsea, además de dos partidos en Old Trafford ante el Bournemouth y la Roma. El calendario pondrá a prueba la capacidad del equipo para recuperarse del tropiezo internacional y mantener la regularidad en ambos frentes.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆!



CHAOS AT MANCHESTER UNITED



Doors are being SLAMMED across the Manchester United offices! 💣



Shouting echoing through the corridors… staff are telling us the atmosphere is TOXIC. 😤



The Red Devils are in full CRISIS MODE.



[@indykaila] pic.twitter.com/yddDvEph5A — SimplyUtd (@SimplyUtd) October 14, 2026

A continuación, los próximos 5 compromisos partidos del Manchester United:

Leeds vs Manchester United, jornada 7 de la Premier League

Leeds United v Manchester United - Premier League | Molly Darlington/GettyImages

El primer compromiso será ante el Leeds United, por la séptima jornada de la Premier League. El encuentro se disputará el domingo 18 de octubre y representará una oportunidad para que los dirigidos por Carrick sumen puntos y mejoren su posición en la clasificación.

18/10/2026: Leeds vs Manchester United - Premier League - 09:00 USA, 07:00 MEX, 15:00 ESP

Como vs Manchester United, jornada 3 de la Champions League

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | NurPhoto/GettyImages

Tres días después, el miércoles 21 de octubre, los Red Devils viajarán a Italia para enfrentarse al Como por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El duelo supondrá una nueva prueba internacional para el equipo inglés, que buscará sumar puntos en una competición donde cada resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

21/10/2026: Como vs Manchester United - Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Manchester United vs Bournemouth, jornada 8 de la Premier League

AFC Bournemouth v Manchester United FC - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

El domingo 25 de octubre, el Manchester United volverá a jugar ante su público cuando reciba al Bournemouth por la octava jornada de la Premier.

Después de dos encuentros consecutivos como visitante, el equipo de Carrick tendrá la posibilidad de recuperar energías en casa y buscar un resultado favorable en el campeonato inglés. El Bournemouth, por su parte, intentará complicar a los locales en Old Trafford.

25/10/2026: Manchester United vs Bournemouth - Premier League - 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League

Chelsea v Manchester United - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El sábado 31 de octubre, los Red Devils afrontarán otro compromiso de máxima exigencia cuando visiten al Chelsea por la novena jornada de la Premier League. El encuentro llegará en medio de una agenda cargada y podría ser importante para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 08:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP

Manchester United vs Roma, jornada 4 de la Champions League

Manchester United v AS Roma - UEFA Europa League Semi Final: Leg One | Michael Regan/GettyImages

La seguidilla terminará el martes 3 de noviembre con el enfrentamiento ante la Roma, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto inglés volverá a jugar en Old Trafford y buscará cerrar este tramo del calendario con un resultado positivo en Europa.

03/11/2026: Manchester United vs Roma - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Leeds 18/10/2026 09:00 USA, 07:00 MEX, 15:00 ESP Premier League

USA: USA Network, Telemundo, Peacock

MEX: TNT Sports, Max México

ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Como 21/10/2026 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP Champions League Por definirse Bournemouth 25/10/2026 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock

MEX: TNT Sports, Max México

ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Chelsea 31/10/2026 08:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP Premier League USA: USA Network, Telemundo, Peacock

MEX: TNT Sports, Max México

ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Roma 03/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP Champions League Por definirse

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