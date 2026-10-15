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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras la derrota ante el Atlético de Madrid

Los de Carrick buscarán recuperarse en sus próximos compromisos de Premier y Champions.
Lucía Domínguez|
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Denis Doyle/GettyImages

Tras caer por 2-0 ante el Atlético de Madrid por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Manchester United afrontará una seguidilla importante de compromisos entre el 18 de octubre y el 3 de noviembre, con encuentros de la Premier League y la competencia europea.

La agenda incluirá visitas al Leeds, el Como y el Chelsea, además de dos partidos en Old Trafford ante el Bournemouth y la Roma. El calendario pondrá a prueba la capacidad del equipo para recuperarse del tropiezo internacional y mantener la regularidad en ambos frentes.

A continuación, los próximos 5 compromisos partidos del Manchester United:

Leeds vs Manchester United, jornada 7 de la Premier League

Patrick Dorgu, Gabriel Gudmundsson
Leeds United v Manchester United - Premier League | Molly Darlington/GettyImages

El primer compromiso será ante el Leeds United, por la séptima jornada de la Premier League. El encuentro se disputará el domingo 18 de octubre y representará una oportunidad para que los dirigidos por Carrick sumen puntos y mejoren su posición en la clasificación.

  • 18/10/2026: Leeds vs Manchester United - Premier League - 09:00 USA, 07:00 MEX, 15:00 ESP

Como vs Manchester United, jornada 3 de la Champions League

Bruno Fernandes
Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | NurPhoto/GettyImages

Tres días después, el miércoles 21 de octubre, los Red Devils viajarán a Italia para enfrentarse al Como por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El duelo supondrá una nueva prueba internacional para el equipo inglés, que buscará sumar puntos en una competición donde cada resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

  • 21/10/2026: Como vs Manchester United - Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Manchester United vs Bournemouth, jornada 8 de la Premier League

Antoine Semenyo
AFC Bournemouth v Manchester United FC - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

El domingo 25 de octubre, el Manchester United volverá a jugar ante su público cuando reciba al Bournemouth por la octava jornada de la Premier.

Después de dos encuentros consecutivos como visitante, el equipo de Carrick tendrá la posibilidad de recuperar energías en casa y buscar un resultado favorable en el campeonato inglés. El Bournemouth, por su parte, intentará complicar a los locales en Old Trafford.

  • 25/10/2026: Manchester United vs Bournemouth - Premier League - 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League

Enzo Fernandez
Chelsea v Manchester United - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El sábado 31 de octubre, los Red Devils afrontarán otro compromiso de máxima exigencia cuando visiten al Chelsea por la novena jornada de la Premier League. El encuentro llegará en medio de una agenda cargada y podría ser importante para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

  • 31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 08:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP

Manchester United vs Roma, jornada 4 de la Champions League

Bruno Fernandes
Manchester United v AS Roma - UEFA Europa League Semi Final: Leg One | Michael Regan/GettyImages

La seguidilla terminará el martes 3 de noviembre con el enfrentamiento ante la Roma, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto inglés volverá a jugar en Old Trafford y buscará cerrar este tramo del calendario con un resultado positivo en Europa.

  • 03/11/2026: Manchester United vs Roma - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United

Rival

Fecha

Hora

Competencia

TV / Streaming

Leeds

18/10/2026

09:00 USA, 07:00 MEX, 15:00 ESP

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, Peacock
MEX: TNT Sports, Max México
ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Como

21/10/2026

12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Champions League

Por definirse

Bournemouth

25/10/2026

10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, Peacock
MEX: TNT Sports, Max México
ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Chelsea

31/10/2026

08:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, Peacock
MEX: TNT Sports, Max México
ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Roma

03/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

Por definirse

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.