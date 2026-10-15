El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester United tras la derrota ante el Atlético de Madrid
Tras caer por 2-0 ante el Atlético de Madrid por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Manchester United afrontará una seguidilla importante de compromisos entre el 18 de octubre y el 3 de noviembre, con encuentros de la Premier League y la competencia europea.
La agenda incluirá visitas al Leeds, el Como y el Chelsea, además de dos partidos en Old Trafford ante el Bournemouth y la Roma. El calendario pondrá a prueba la capacidad del equipo para recuperarse del tropiezo internacional y mantener la regularidad en ambos frentes.
A continuación, los próximos 5 compromisos partidos del Manchester United:
Leeds vs Manchester United, jornada 7 de la Premier League
El primer compromiso será ante el Leeds United, por la séptima jornada de la Premier League. El encuentro se disputará el domingo 18 de octubre y representará una oportunidad para que los dirigidos por Carrick sumen puntos y mejoren su posición en la clasificación.
- 18/10/2026: Leeds vs Manchester United - Premier League - 09:00 USA, 07:00 MEX, 15:00 ESP
Como vs Manchester United, jornada 3 de la Champions League
Tres días después, el miércoles 21 de octubre, los Red Devils viajarán a Italia para enfrentarse al Como por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.
El duelo supondrá una nueva prueba internacional para el equipo inglés, que buscará sumar puntos en una competición donde cada resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
- 21/10/2026: Como vs Manchester United - Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP
Manchester United vs Bournemouth, jornada 8 de la Premier League
El domingo 25 de octubre, el Manchester United volverá a jugar ante su público cuando reciba al Bournemouth por la octava jornada de la Premier.
Después de dos encuentros consecutivos como visitante, el equipo de Carrick tendrá la posibilidad de recuperar energías en casa y buscar un resultado favorable en el campeonato inglés. El Bournemouth, por su parte, intentará complicar a los locales en Old Trafford.
- 25/10/2026: Manchester United vs Bournemouth - Premier League - 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League
El sábado 31 de octubre, los Red Devils afrontarán otro compromiso de máxima exigencia cuando visiten al Chelsea por la novena jornada de la Premier League. El encuentro llegará en medio de una agenda cargada y podría ser importante para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.
- 31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 08:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP
Manchester United vs Roma, jornada 4 de la Champions League
La seguidilla terminará el martes 3 de noviembre con el enfrentamiento ante la Roma, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto inglés volverá a jugar en Old Trafford y buscará cerrar este tramo del calendario con un resultado positivo en Europa.
- 03/11/2026: Manchester United vs Roma - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester United
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Leeds
18/10/2026
09:00 USA, 07:00 MEX, 15:00 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, Peacock
Como
21/10/2026
12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP
Champions League
Por definirse
Bournemouth
25/10/2026
10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, Peacock
Chelsea
31/10/2026
08:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, Peacock
Roma
03/11/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
Por definirse
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.