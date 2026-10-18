El calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami tras vencer 3-1 al Atlanta United

Con un espectacular doblete de Lionel Messi y un gol más de Germán Berterame, el Inter Miami venció 3-1 al Atlanta United, quienes descontaron por condcuto de Fafà Picault, al minuto 89, cuando ya no había mucho más por hacer.

Aquí está el calendario de los últimos cuatro juegos del Inter Miami en la fase regular:

New York Red Bulls vs Inter Miami

Sábado, 24 de octubre

Sports Illustrated Stadium

Jornada 31, MLS

Horario: 14:30 h (EEUU ET), 15:30 h (México)

Julian Hall, Adri Mehmeti | Ira L. Black/GettyImages

El cuadro taurino no tiene asegurada su estancia en los Playoffs porque está en el octavo peldaño de la Conferencia Este con 36 puntos teniendo de cerca al FC Cincinnati (36), New York City FC (33), Toronto FC (33), DC United (33) y Columbus Crew (32).La situación es muy pareja con estos dos clubes, pues tienen seis victorias por bando y un empate. El último choque acabó 2-2 en el Nu Stadium, con los argentinos Mateo Silvetti y Germán Berterame anotando por la casa y el mexicano Jorge Ruvalcaba y Adri Mehmeti por la visita.

Inter Miami vs FC Cincinnati

Miércoles, 28 de octubre

Nu Stadium

Jornada 32, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Tom Barlow | Jeff Dean/GettyImages

El Orange & Blue sigue batallando para poder hacerse con un sitio en los Playofffs, pues está en el noveño lugar de la Confefrencia Este, arañando apenas el boleto, pasando por la misma situación que el NY Red Bulls. El último enfrentamiento entre las Garzas y el club de Ohio ocurrió en el TQL Stadium y acabó con victoria para los primeros por 3-5 tras un doblete del capitán argentino Lionel Messi, más dianas de Silvetti y Berterame, además de un autogol de Roman Celentano.

New England Revolution vs Inter Miami

Domingo, 1 de noviembre

Gillette Stadium

Jornada 33, MLS

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Carles Gil, Joshua Wynder | Jeff Dean/GettyImages

Se trata de la penúltima fecha para darle cierre a la fase regular y comenzar con la postemporada. Ambos equipos aspiran a estar en la siguiente fase, pues los Revs se encuentran en el tercer peldaño de la Conferencia Este. El último enfrentamiento de los dos acabó con un empate 1-1 en territorio floridano, gracias a un tanto de Berterame, por la casa, y el español Carles Gil, por la visita.

Inter Miami vs Charlotte FC

Sábado, 7 de noviembre

Nu Stadium

Jornada 34, MLS

Horario: 14 h (EEUU ET), 15 h (México)

Charlotte FC | Jason Mowry/ISI Photos/GettyImages

Con este choque acaba la participación de ambos clubes en la fase regular. Tal como los otros ya mencionados, El Acuñado ya está prácticamente del otro lado para poder pelear por el título en los Playoffs, gracias a que marcha en el quinto lugar de la Conferencia Este con 46 puntos. El último juego entre los dos culminó sin anotaciones en el territorio de las Carolinas.