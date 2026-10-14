El comunicado de Lisandro Martínez en redes sociales tras explotar en contra de la directiva del Manchester United

Tras la dolorosa derrota contra el Atlético de Madrid, el futbolista argentino Lisandro Martínez habló sin filtros ante los medios, señalando a la directiva del Manchester United como uno de los principales responsables sobre el mal momento por el que atraviesa el histórico club inglés en la presente campaña.

Con la cabeza fría, ya con el dolor de la derrota un tanto procesado, 'Licha' Martínez lanzó el siguiente comunicado a través de sus redes sociales, dando un poco de contexto a las incendiarias palabras que dieron vuelta al mundo en los últimas horas. Esto fue lo que publicó a través de su cuenta de Instagram:

Después de todo lo que se ha dicho sobre mis comentarios de ayer, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento.

Después del partido, hablé desde la bronca y la frustración por no haber conseguido el resultado que todos queríamos.

Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol: con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar.

Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especiolmente cuando representamos a un club con la historia y la grandeza del Manchester United.

Mis polobras reflejan lo que siento y cuánto deseo ver a este club competir por los títulos más importantes.

Esos altos estándares forman parte de mi manera de entender el fútbol y de la responsabilidad que implica vestir esta camiseta.

Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club.

A seguir creciendo, a ser cada vez más fuertes y a contar con todo lo necesario para competir al más olto nivel.

Esos son los estándares que todos debemos exigirnos, empezando por mí.

Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos responder, y asumo esa responsabilidad en primera persona. Tenemos que exigirnos aún más y trabajar juntos para llevar al Manchester United de vuelta a lo más alto.

Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para que este club siga avanzando.

Estoy convencido de que el camino es seguir trobajando juntos, con ambición y compromiso.

Mi objetivo es el mismo desde el primer día: ganar, competir al más olto nivel y darlo todo por este escudo.

En redes sociales, la publicación de Lisandro Martínez ha sido tomada como un gesto de madurez, propio de un ''enfermo'' de la competencia que lo quiere ganar todo, lidiando con una mala racha de la que parecen no salir más.

Sin embargo, también hay quienes se han mostrado ciertamente desilusionado con el jugador, puesto que creen que debió mantener el ritmo de la conversación post partido en busca de lo mejor para su equipo.

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