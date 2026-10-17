El Dibu Martínez da el susto y abandona el estadio en camilla tras un fuerte golpe en la cabeza
Importante susto el que se ha vivido hoy en Goodison Park. Emiliano Martínez, el guardameta del Chelsea, ha tenido que abandonar el terreno de juego en el minuto 65 consecuencia de un golpe fuerte en la cabeza. Esta circunstancia dejó a todo el estadio con mal cuerpo.
El golpe se produjo después de una falta lateral botada por el Everton en la que el Dibu Martínez salió de puños para despejar el balón y acabó impactando con la cabeza de Jarrad Branthwaite, central del Everton. El zaguero toffee también quedó conmocionado y salió del terreno de juego con sangre en la boca.
La posición en la que cayó el argentino alertó mucho a los jugadores presentes y rápidamente entraron las asistencias médicas para atender a los dos jugadores, lo cual obligó a interrumpir el encuentro. Lo que no estaba previsto es que el partido se detuviese alrededor de 10 minutos mientras atendían al ex del Aston Villa. El Dibu terminó por abandonar el césped en camilla, recibiendo una ovación de la grada, con los brazos cruzados y rezando.
Emiliano Martínez parecía aturdido en las imágenes de la retransmisión, pero no parecía que los servicios médicos estuviesen enormemente alarmados, lo cual sirve para tranquilizar ligeramente a los telespectadores. Aun así no se puede asegurar todavía que no exista una lesión importante. El cancerbero fue sustituido por Penders, que ocupó su lugar bajo palos. Tras el parón el encuentro se reanudó y terminó con un descuento de once minutos.
En un segundo plano, el Chelsea acabó venciendo el partido con un doblete de Pedro Neto, pero todas las miradas están puestas en el servicio médico del conjunto londinense y estamos todos a la espera de que puedan confirmar que no se trata de una lesión grave.
Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.