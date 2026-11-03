El entrenador del Al Nassr explica la ausencia de Cristiano Ronaldo en la Champions League de Asia

La participación del Al Nassr en la AFC Champions League continuó este lunes con una contundente victoria por 6-2 frente al Pakhtakor Tashkent de Uzbekistán. Sin embargo, una de las principales novedades del encuentro fue la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no integró la convocatoria del equipo saudí.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El portugués es el máximo goleador de Al Nassr en lo que va de temporada, con nueve tantos en 12 partidos. Además, el delantero de 41 años había sido una presencia habitual en las convocatorias del entrenador Ange Postecoglou cuando estuvo disponible.

Su ausencia generó preocupación y distintas versiones sobre los motivos que lo dejaron fuera del compromiso. Algunos medios, entre ellos el Daily Mail, señalaron que la decisión podía estar relacionada con cuestiones de seguridad.

Las especulaciones surgieron después de que varios aeropuertos de Arabia Saudita fueran blanco de ataques terroristas durante las últimas semanas. Esta situación también había provocado el aplazamiento del partido de la Champions League asiática entre Al Nassr y Al Wasl, correspondiente a la jornada anterior.

Despite Cristiano Ronaldo's absence, Al Nassr scored 6 goals?



🇦🇺🗣 Ange Postecoglou:



"That's irrelevant. In the last match, with Ronaldo on the pitch, we scored 5 goals, including a hat-trick. The most important thing for us is achieving victory and delivering the required… pic.twitter.com/CYWMFDDjg3 — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) November 2, 2026

Sin embargo, Postecoglou descartó que ese fuera el motivo y explicó que la decisión estuvo vinculada con el estado físico de Ronaldo y la intención de evitarle el desgaste de los desplazamientos en medio de un calendario exigente.

De esta manera, el delantero portugués podría regresar a la convocatoria para el próximo compromiso de Al Nassr, que será este viernes frente a Al Hazem.

Postecoglou respaldó a Cristiano Ronaldo tras su ausencia

Sin su principal figura, Al Nassr consiguió una victoria contundente y tuvo a Joao Félix como uno de los grandes protagonistas. El portugués marcó dos goles y repartió dos asistencias en una actuación determinante para el resultado.

Después del encuentro, Postecoglou fue consultado sobre un debate que también aparece alrededor de la selección de Portugal: si el equipo puede ofrecer un mejor rendimiento colectivo cuando Cristiano Ronaldo no está en el campo.

El entrenador rechazó esa posibilidad y defendió la importancia del delantero para el funcionamiento del conjunto saudí. Como argumento, recordó que Al Nassr había marcado cinco goles en su anterior presentación, cuando el portugués sí estuvo presente.

Además, destacó el rendimiento ofensivo de sus dirigidos frente a un rival que había complicado a otros equipos de Arabia Saudita. Para el técnico, lo verdaderamente importante fue el nivel mostrado por los futbolistas que participaron del encuentro, independientemente de la presencia de Ronaldo.

"Estoy seguro de que, si Cris hubiera estado aquí, también habría sido muy bueno", afirmó Postecoglou, quien dejó en claro que no considera que su equipo funcione mejor sin el máximo goleador.

Cristiano Ronaldo sigue en la pelea por el liderato de goleo

Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Más allá de su ausencia en la Champions League asiática, Ronaldo también mantiene su protagonismo en la lucha por terminar como máximo goleador de la Saudi Pro League. Actualmente, aparece por detrás de Ivan Toney, delantero inglés de Al Ahli, quien acumula 12 tantos en nueve partidos, cinco de ellos convertidos desde el punto penal.

La posición de Cristiano en la clasificación depende de qué registro se consulte. Algunos medios le contabilizan ocho goles, mientras que otros le reconocen siete debido a la controversia por una anotación frente a Al Faisaly.

La Saudi Pro League, por su parte, respaldó el registro que le atribuye el tanto al portugués. Así, el delantero de Al Nassr continúa en la pelea por los primeros puestos de la tabla de goleadores, mientras espera volver a la actividad en el próximo compromiso de su equipo.

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