Parece que Erling Haaland tiene un equipo favorito al que marcarle en la Premier League. Este domingo, el delantero del Manchester City volvió a convertirle al Arsenal, algo que viene haciendo en cada uno de sus enfrentamientos por la liga inglesa desde septiembre de 2024.

En el Emirates, el noruego se encargó de abrir el marcador para los dirigidos por Enzo Maresca, que se fueron al descanso con un empate 1-1 debido al posterior gol de Kai Havertz.

El tanto llegó a los 34 minutos, cuando Noni Madueke perdió la pelota y Josko Gvardiol aprovechó para meterse en el área rival. El lateral dejó en el camino a Jurriën Timber con un caño y mandó el balón hacia atrás para Haaland, que definió con el pie derecho junto al poste, lejos del alcance de David Raya.

Con este gol, el delantero llegó a los diez esta temporada en Inglaterra y a los dos dígitos por quinto curso consecutivo desde su llegada al City.

¡HACÉ LO QUE QUIERAS, JOSKO! ¡GVARDIOL ARMÓ UNA JUGADA IMPRESIONANTE CON CAÑO INCLUIDO Y ASISTIÓ A HAALAND PARA QUE EL NORUEGO MARQUE EL PRIMERO DEL CITY VS. ARSENAL! ¡GOLAZO!



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Con su anotación, Haaland se convirtió en el cuarto futbolista en marcar en cinco partidos consecutivos de la Premier contra los Gunners. Jimmy Floyd Hasselbaink lo consiguió en septiembre de 2000, Harry Kane en abril de 2017 y Charlie Austin en diciembre de 2018.

El noruego había iniciado su racha el 22 de septiembre de 2024, en el empate 2-2 en el Etihad. Posteriormente, convirtió en la derrota 5-1 en febrero de 2025, en la igualdad 1-1 de septiembre de ese mismo año y en la victoria 2-1 de abril de 2026.

Los números de Haaland contra el Arsenal

El delantero citizen lleva siete goles y dos asistencias en nueve enfrentamientos ante los londinenses por la Premier, pero todavía no logró convertirles en ninguna de las otras competiciones del fútbol inglés.

Su mejor actuación individual contra los dirigidos por Mikel Arteta se remonta al 26 de abril de 2023, cuando aportó un gol y dos asistencias en la victoria 4-1 de los Citizens en Manchester.

Con 45 minutos todavía por disputarse en Londres, quién sabe, quizá Haaland todavía tiene otro as bajo la manga.