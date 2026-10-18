El increíble récord que ha logrado Enzo Maresca con el Manchester City

El Manchester City ha comenzado la temporada con muy buen pie, y es que el equipo de Enzo Maresca se está colocando como uno de los grandes conjuntos a nivel mundial. Su nivel de juego y su efectividad le han permitido colocarse tras siete jornadas en lo más alto de la tabla de la Premier League, y es que ahora mismo son los favoritos para alzarse con el título.

En Champions no han tenido la misma fortuna, y es que en la última jornada se enfrentaron a un PSG que les acabó pasando por encima. El marcador terminó siendo demasiado abultado para el nivel de juego de ambos equipos. Seguramente lo más justo para todos habría sido un empate, pero el combinado parisino acabó ganando 2-4 a un Manchester City que mereció marcar bastantes más goles.

Este buen hacer en el inicio de campaña le ha otorgado a los de Maresca la consecución de un logro nunca antes visto en Inglaterra. El italiano es el primer entrenador que consigue ganar sus siete primeros partidos ligueros con su nuevo club, y es que recordemos que el combinado skyblue acumula 21 puntos en las siete primeras jornadas, es decir, lo ha ganado absolutamente todo a nivel doméstico.

🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Enzo Maresca is the first ever Premier League manager to win its first 7 games in the league with a single club.



Manchester City are one of two clubs in Europe who still are unbeaten in their respective league, with Barcelona being the other one. pic.twitter.com/jEWG1p7jT6 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 18, 2026

Estamos hablando de un equipo totalmente reformado, pues este verano han abandonado el club muchas piezas importantes y han llegado caras nuevas con el objetivo de comenzar con buen pie la nueva etapa post Guardiola. Algunos de estos jugadores como Elliot Anderson o Enzo Fernández han caído de pie en el equipo y se han convertido en algunos de los futbolistas más importantes de la plantilla.

A nivel europeo, el Manchester City y el Barcelona son los dos únicos equipos que aún no conocen la derrota en la competición liguera, y el Barça puede añadir a esta estadística que tampoco ha perdido en Champions. El conjunto culé ha disputado once partidos esta temporada y ha logrado once victorias.

Nunca es cómo se empieza sino cómo se termina, pero un inicio tan potente como el que ha logrado el Manchester City en este comienzo de campaña, termina por ilusionar hasta a los más incrédulos. Todo apunta a que se avecina una temporada de éxitos.