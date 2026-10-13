¿El Manchester City podría ser suspendido incluso antes del veredicto de la apelación?

Quienes esperaban ver al Manchester City afectado por la tormenta judicial que se posa sobre su cabeza quedaron profundamente decepcionados este fin de semana cuando el equipo de Enzo Maresca arrolló al Liverpool con una victoria aplastante de 3 a 0.

Muchos se preguntan si tiene sentido seguir adelante con una temporada que se desarrolla en medio de la que quizás sea la mayor controversia que la Premier League haya visto jamás. Tras haber sido declarado culpable de un número significativo de infracciones a las normas financieras entre 2009 y 2018, el City se enfrenta a una posible sanción descomunal que podría cambiar el panorama del fútbol inglés tal como lo conocemos.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Por el momento, no se ha impuesto ninguna sanción, y el City ha apelado el veredicto , reiterando su confianza en que su inocencia pronto quedará demostrada. Esto ha dejado a la Premier League en un limbo, pero los equipos tienen la potestad de imponer la sanción más severa: la expulsión de la división.

Según la Regla B6 del reglamento de la Premier League: “La Liga podrá expulsar a un club de la membresía mediante una Resolución especial a tal efecto aprobada por una mayoría de no menos de tres cuartas partes de los miembros que (con derecho a hacerlo) voten por medio de sus representantes o por poder en una Asamblea General de la cual se haya dado debidamente aviso especificando la intención de proponer la Resolución.”

En pocas palabras, eso significa que un total de 15 clubes podrían unirse y votar para expulsar al City de la competición de inmediato. Según The Independent , ya se han mantenido conversaciones de este tipo entre varios directivos de clubes.

«Esto es una farsa que provocará protestas, dañará la integridad y la reputación de la competición, e incluso podría derivar en violencia», se cita a una persona. «La junta directiva tiene la obligación legal para con sus accionistas de proteger, mejorar y promover los intereses de la Premier League».