El Manchester City está viviendo un momento difícil temprano en la temporada. Los Citizens cayeron por marcador de 3-1 ante el Nottingham Forest en la jornada 10 de la Premier League, ligando así su tercera derrota consecutiva de la campaña.

Jair Cunha abrió el marcador al minuto 6 y al 18 apareció Liam Delap para poner el 2-0 en el marcador. Rayan Cherki, al 52, firmó el descuento del equipo mancuniano, pero al 73, Delap volvió a anotar y puso el 3-1 definitivo.

Con este resultado, el Manchester City se mantiene provisionalmente en segundo lugar de la liga inglesa con 21 puntos, a seis de distancia del Arsenal.

El equipo dirigido por Enzo Maresca liga tres derrotas consecutivas en liga: cayeron por marcador de 2-1 ante el Aston Villa en la jornada ocho y ante el Brighton por marcador de 1-0 en la fecha nueve del campeonato.

El Manchester City suma tres derrotas al hilo | Michael Regan/GettyImages

La última vez que el Manchester City ligó tres derrotas consecutivas

La última vez que el Man City registró una racha así de negativa en la Premier League fue en el invierno de 2024. El cuadro Citizen, entonces dirigido por Pep Guardiola, ligó cuatro derrotas al hilo.

En aquella ocasión el Manchester City cayó ante el Bournemouth, el Brighton, el Tottenham y el Liverpool.

Esa temporada, el City terminó en tercer lugar de la tabla, detrás del Liverpool, campeón, y el Arsenal.

El próximo partido del Manchester City se jugará el sábado 21 de noviembre en el Etihad Stadium ante el Fulham, después del parón por la Fecha FIFA de noviembre.

¿Maresca logrará recomponer el camino o empatará la racha negativa de Guardiola en 2024?